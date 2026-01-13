Türkiye Kupası Takımları Belli Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, A. Efes, Erokspor ve Tofaş Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom) ile ikinci 4'te bulunan takımlar (Trabzonspor, A. Efes, Erokspor ve Tofaş) 2 torbaya ayrılacak. Kura çekiminde, ilk olarak çeyrek final eşleşmeleri belirlenirken, ikinci olarak da ev sahibi avantajını elde edecek takımlar belli olacak.

17-18 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.

20-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi 22 Ocak Perşembe günü düzenlenecek. - İSTANBUL