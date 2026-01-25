Türkiye, Letonya\'yı 4-1 ile Geçti

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, Letonya'yı 4-1 yendi.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakanın ilk periyodu Elif Tandoğan ve Kjara Paula Zelubovska'nın karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Mücadelenin ikinci periyodunda Ekin Daş ve Melis Arslan ile 2 gol bulan milliler, karşılaşmanın son periyodunda Melis ile 1 gol daha kaydetti ve maçı 4-1 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı topladığı 6 puanla 5. sırada noktaladı. Letonya ise 7 puanla 3. sırada organizasyonu tamamladı.

Tüm maçlarını kazanan Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu ve zirvede yer aldı. Kazakistan 2. olarak gümüş, Letonya ise elde ettiği 3'üncülük ile bronz madalyaya uzandı. Hollanda da ay-yıldızlı ekiple aynı puanda 4. sırada kendine yer buldu.

Şampiyon olan Güney Kore, 1. Klasman B Grubu'na çıkarken, tüm maçlarını kaybederek son sırada yer alan Yeni Zelanda 2. Klasman B Grubu'na düştü.

A Grubu'ndaki diğer maçlar

Şampiyonada A Grubu'nda bugün 2 maç daha oynandı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Hollanda, Yeni Zelanda'yı 4-0, Güney Kore ise Kazakistan'ı 5-1 yendi.