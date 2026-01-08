Türkiye-Malezya Yükseköğretim İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Malezya Yükseköğretim İşbirliği Gelişiyor

08.01.2026 15:26
Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry, YÖK Başkanı Özvar ile işbirliğini güçlendirdi.

(ANKARA) - Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti. Özvar, "Türkiye ve Malezya arasında yükseköğretim alanındaki kurumsal işbirliğini somut ve sürdürülebilir bir çerçeveye kavuşturmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Özvar, ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı:

"Cumhurbaşkanlarımızın himayelerinde imzalanan işbirliği protokollerinin ardından, bugün Malezya Yükseköğretim Bakanı sayın Zambry ABD Kadir'i, Yükseköğretim Kurulumuzda ağırladık. Türkiye ve Malezya arasında yükseköğretim alanındaki kurumsal işbirliğini somut ve sürdürülebilir bir çerçeveye kavuşturmuş durumdayız.

Bu kapsamda; akademik personel ve öğrenci hareketliliği, ortak eğitim ve araştırma programları, burs ve değişim imkanları, teknik ve mesleki eğitimde eş güdüm, ortak diploma programları, üniversiteler arası forumlar, kalite güvencesi ve karşılıklı tanıma, öncelikli başlıklarımız arasında yer alacaktır. Türkiye ile Malezya arasında yükseköğretimi merkeze alan bu güçlü işbirliğinin, bilimsel etkileşimi derinleştireceğine, akademik kapasiteyi güçlendireceğine ve gençlerimiz için yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA

