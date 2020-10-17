Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası'nın, zamana karşı olan etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonası, Perşembe ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nden start aldı. 15 ilden, 44 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada sporcular, zamana karşı yarış etabında toplamda 14 kilometre pedal çevirdi. Şampiyonanın ilk gününde, Master 55, Master 45 ve Master 35 yaş kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından takdim edildi.

Alanya Belediyesi adına Master 45 kategorisinde şampiyonaya katılan sporcu Mustafa Şirin, "Bu güzel havada ve şampiyonada bulunmak hakikaten çok güzeldi. Kendi kategorimde birinci oldum, genel klasman içerisinde de ilk üç içerisinde olmayı hedefliyorum" dedi.

Şampiyonaya Fatsa ilçesinden katılan 65 yaşındaki sporcu Mahir Aydın ise, "Saate karşı yarıştık. Yarın da yol yarışımız var. 65 yaşındayım, yol ve parkur güzeldi. Güzel geçti" diye konuştu.

Farklı illerden gelen sporcular da şampiyonanın güzel ilerlediğini kaydetti.

Şampiyonada, master 55 kategorisinde 1. Ali Rıza Fırıncı, 2. Zekeriya Ertürk, 3. Mahir Aydın, Master 45 kategorisinde 1. Mutlu Erçevik, 2. Ali Görkem Algın, 3. Atahan Şekerli, Master 35 kategorisinde ise 1. Mustafa Şirin, 2. Timur Nizam, 3. Yunus Yetgin oldu. - ORDU