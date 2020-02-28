Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kahramankazan'daki bütün camilerde Suriye'nin İdlib kentindeki rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen 33 şehidimiz için cuma namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlerimiz için okunan Kur'anı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua ederken, cemaatte hep bir ağızdan dualara amin diyerek eşlik etti.

İlçe Müftüsü dua sonrası yaptığı konuşmada, "Zaman zaman böyle farklı imtihanlardan geçiyoruz. Şimdi zaman birbirimize kenetlenme bir ve beraber olma vaktidir. Aramızdaki bütün fikir ayrılıklarını son verelim ve hep beraber hep birlikte şehitlerimizin acısını yaşamaya onlara karşı son vazifemizi yerine getirmeye çalışalım. Kardeşlerim vatan bizim herşeyimiz. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Vatan olmazsa hürriyet olmaz. Hürriyet olmazsa din olmaz. Hürriyet olmazsa istikbal olmaz. Kıymetli kardeşlerim onun için vatanımıza iyi sahip çıkmaya çalışalım, vatanımızın kıymetini değerini bilmeye çalışalım." dedi.