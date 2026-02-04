Türkiye'nin 2025 Pizza Haritası Açıklandı - Son Dakika
Türkiye'nin 2025 Pizza Haritası Açıklandı

04.02.2026 13:53
Yemeksepeti, Türkiye'nin pizza tüketim alışkanlıkları ve fiyatlarını raporladı; en lezzetli rotası.

Yemeksepeti, 7 Şubat Dünya Pizza Günü kapsamında Türkiye'nin 2025 yılı pizza haritasını ve tüketim alışkanlıklarını açıkladı. Hazırlanan rapora göre Türkiye, Avrupa genelindeki fiyat artışlarına göre kıtanın en lezzetli ve hesaplı pizza rotası olmayı sürdürüyor. Tek kişilik tüketimden kalabalık sofralara geçişin hızlandığı 2025 yılında, zengin malzemeli "karışık" lezzetlere olan tutku ve ekonomik avantajlar, pizzayı sosyalleşmenin merkezine taşıdı.

Türkiye'nin önde gelen online yemek sipariş markalarından Yemeksepeti, 7 Şubat Dünya Pizza Günü kapsamında, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını ve Türkiye'nin 2025 yılı pizza haritasını açıkladı. 2024 ve 2025 verilerinin karşılaştırmalı analizine göre, pizzanın Türkiye'de sadece bir yemek değil, sosyalleşmenin ve paylaşılan keyfin lezzetli aracı olduğunu ortaya koydu. Özellikle son bir yılda artan sipariş adetleri ve değişen tüketim kalıplarıyla birlikte Türk halkının pizzayı tek başına tüketmekten ziyade sevdikleriyle paylaştığı izlendi. Avrupa genelindeki fiyat artışlarına rağmen Türkiye'nin hala en erişilebilir pizza destinasyonlarından biri olması da, bu lezzete olan tutkunun katlanarak büyümesindeki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık yüzde 20'lik büyüme

Yemeksepeti verilerine göre, 2025 yılında pizza sipariş trafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşanırken, asıl çarpıcı detay sofraya gelen ürün adedindeki artışta gizli. Sipariş sayısındaki genel artışa kıyasla, sipariş edilen toplam pizza adedinin yaklaşık yüzde 20 oranında büyüme kaydetmesinin, pizzanın artık tek kişilik bir tercih olmaktan çıkıp kalabalık sofralarda paylaşılan bir lezzete dönüştüğünü kanıtladığı belirtildi.

Pizza haritasında şampiyon değişmedi

Pizza haritasında liderlik koltuğu yine değişmedi. Megakent İstanbul, 2024 yılına oranla adet bazında pizza tüketimini artırarak "Pizza Başkenti" unvanını 2025'te de korudu. Ancak ikincilik yarışı bu yıl tam bir rekabete sahne oldu. Ankara, 2024 yılına göre sipariş sayısını artırarak İzmir'i burun farkıyla geride bıraktı ve Türkiye'nin en çok pizza siparişi veren ikinci şehri oldu. Tüketilen ürün adedinde ise İzmirliler gerçek bir iştah patlaması yaşadı. İzmir, 2024 yılına kıyasla sofraya gelen pizza sayısını ciddi bir oranda artırarak bu alanda Ankara'yı geride bıraktı. Bu verilerle birlikte İzmir, sipariş başına düşen pizza sayısında Ankara'yı geçerek "En Kalabalık Sofra" unvanının yeni sahibi oldu.

Türkiye'nin tercihi "karışık"tan yana

2025 yılı, pizza tercihlerinde zengin malzeme tutkusunun yılı oldu. Sipariş verilerine göre, Türkiye'nin en çok tercih ettiği ilk 5 pizza çeşidinin 4'ünü "karışık" seçenekler oluşturdu. Farklı içerik kombinasyonlarıyla sunulan karışık pizzalar listenin zirvesine yerleşirken, sucuklu çeşitler de ilk 5'te kendine yer bularak popülerliğini korudu. En çok sipariş edilen bu favori lezzetlerin tamamının "Orta Boy" olması ise ideal porsiyon tercihinin değişmediğini gösterdi.

Türkiye, Avrupa'ya göre yüzde 46 daha avantajlı

Yemeksepeti'nin global ortağı Delivery Hero bünyesindeki foodora tarafından hazırlanan "Avrupa Pizza Endeksi" ile Türkiye verileri karşılaştırıldığında ekonomik tablo netleşiyor. Avrupa genelinde (Avusturya, Macaristan, İsveç gibi ülkelerde) ortalama bir pizzanın medyan fiyatı 2025 yılında 610 TL civarında seyretti. Yemeksepeti verilerine göre Türkiye genelinde restoran siparişlerinin medyan tutarı ise 330 TL olarak gerçekleşti. Raporda, Türkiye'deki pizza severlerin Avrupa ortalamasına göre pizzaya yaklaşık yüzde 46 daha uygun fiyatla ulaştığı belirtildi. Türkiye içinde ise pizzaya en uygun fiyatla ulaşılan büyükşehirlerin 320 TL medyan tutar ile İzmir ve Bursa olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi

