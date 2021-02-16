Türkiye'nin gençlik projesi Youth Projects Group markalaştı - Son Dakika

Türkiye'nin gençlik projesi Youth Projects Group markalaştı

16.02.2021 15:29
Türkiye'nin gençlik projesi Youth Projects Group markalaştı, System.String[]

Türkiye'nin "ilk gençlik projesi" olarak büyük bir başarıya imza atan Youth Projects Group, marka ve patent başvuru işlemlerini tamamladı.

Türkiye'nin "ilk gençlik projesi" olarak büyük bir başarıya imza atan Youth Projects Group, marka ve patent başvuru işlemlerini tamamladı.

Youth Projects Group'tan yapılan açıklamaya göre, Youth Projects Group, ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen tüm projeleri içerisinde barındıran, gençlerin daha etkin ve daha hızlı bir şekilde bilgi edinmesini olanaklı kılan bir gençlik projesi. Geçmişten bugüne dek gençlere yönelik projelerin dağınık halde bulunması durumuna son veren platform, tüm gençlik projelerini bir araya toplayarak gençler arasında yankı uyandırdı.

Başarılı geri dönüşler alan Türkiye'nin gençlik projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'na marka başvurusu yaptı.

Youth Projects Group; ulusal ve uluslararası gençlik projeleri, yurt içi ve yurt dışı projeleri, yurt dışında öğrenciler ve çalışmak isteyenler için en iyi fırsatlar, etkinlikler, burslar, seminerler, yeni ve avantajlı proje fırsatları, üniversitelerin akademik faaliyetleri, kalkınma ajanslarının projeleri, yerel faaliyetler, ulusal faaliyetler, STK alanındaki çalışmalar, iş birliği imkanları, staj imkanları, proje fırsatları ve fonlar konusunda bilgiler sunarak gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla basmasını olanaklı kılıyor.

Youth Projects Group, işletmeler için de kamu ve kurum desteklerini, Türkiye ve AB arasındaki üyelik süreci gibi destekleyici faaliyetleri de bir araya toplayarak yetkin bir platform haline geldi. Projeyi yakından takip eden gençler, yurt dışı fırsatlarından en verimli şekilde yararlanabiliyor. Ayrıca, gençler, ulusal ve uluslararası çağrılardan da haberdar olarak her türlü proje, etkinlik ve duyurulara en kolay şekilde ulaşabiliyor.

Youth Projects Group, marka ve patent başvuru işlemlerini tamamladı.

Geçmişten bugüne birçok yeniliğe ve ilklere imza atan platform, gençlerin ufkunu açacak projelere hız kesmeden önderlik ediyor. Projenin geliştirilmesiyle yeni iş birlikleri ve farklı alanlarda yeni fırsatların da gençlerle buluşturulacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Youth Projects Group projesinin kurucusu ve yöneticisi Taha Doğanay, kısa sürede elde ettikleri başarılarının etkileyici olduğunu belirterek, çok daha iyiye ulaşmak istediklerini kaydetti.

Türkiye, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin gençlik projesi Youth Projects Group markalaştı - Son Dakika Ekonomi


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