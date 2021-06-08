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Türkiye'nin gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi - Son Dakika

Türkiye'nin gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi

08.06.2021 23:52
Türkiye'nin gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi, System.String[]

Türkiye tarafından gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya ulaştı.

Türkiye tarafından gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya ulaştı.

Türkiye'nin KKTC'nin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek devam ediyor. Türkiye'den KKTC'ye gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısını taşıyan ambulans uçak, başkent Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'na iniş yaptı.

KKTC Sağlık Bakan Ünal Üstel, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Anavatan Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkemize bu gece 50 bin doz Sinovac aşısını daha ulaştırmış, Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla gelen aşılar KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir. Covid-19 salgınının en başından bu yana desteğini esirgemeyen Türkiye'nin desteği ile mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkemize aşıyı temin etmeye devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptıkları tüm katkılardan dolayı yürekten teşekkür ederim" dedi.

KKTC'DE SON 24 SAATTE 17'Sİ YEREL 26 YENİ VAKA

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 9 bin 155 olduğunu ve 17'si yerel olmak üzere toplam 26 yeni vaka tespit edildiğini belirtmiş, 29 kişinin de taburcu edildiğini aktarmıştı. Bakan Üstel, vakalardan 2'sinin havayolu, 7'sinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetmişti.

Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 458'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 8'inin Lefkoşa, 4'ünün Girne ve 5'inin Gazimağusa bölgesinde tespit edildiğini aktarmıştı.

(Ayşe Soykıray/ İHA)

Türkiye'nin gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi
Türkiye'nin gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi
Türkiye'nin gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi

Koronavirüs, Lefkoşa, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi - Son Dakika


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