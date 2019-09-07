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Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve rektörü: Türkan Akyol

29 dakika önce

Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve rektörü unvanına sahip Prof. Dr. Türkan Akyol, 7 Eylül 2017'de gözlerini kapadığı 89 yıllık ömründe çalışmalarıyla hem tıp hem siyaset alanında saygın bir yer edindi.

Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve rektörü: Türkan Akyol, System.String[]

Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve rektörü unvanına sahip Prof. Dr. Türkan Akyol, 7 Eylül 2017'de gözlerini kapadığı 89 yıllık ömründe çalışmalarıyla hem tıp hem siyaset alanında saygın bir yer edindi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin göğüs hastalıkları konusunda uzman akademisyenlerinden ve önemli kadın politikacılarından biri olan Prof. Dr. Akyol'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti.

Türkan Akyol, 12 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini subay olan babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli okullarında yapan Akyol, İstanbul'da Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini sürdürdü.

Tıp fakültesinden 1953'te mezun olan Akyol, aynı fakültenin Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda önce asistanlığını tamamladı, 1965'te doçentlik, 1970'de de profesörlük kadrosuna yükseldi. Fransa ve Hollanda'da kısa dönem burslu olarak çalışan Akyol, 1959'dan 1962'ye kadar New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesinde solunum fizyolojisi ile ilgilendi.

Türkiye'nin veremle savaşında, göğüs hastalıkları alanında fakültesinde uzun yıllar görev yapan Akyol, on binlerce doktor ve uzman hekimin yetişmesi için çalıştı.

Ankara Üniversitesinin ilk kadın rektörü oldu

Üniversitedeki akademik faaliyetlerinin yanı sıra Prof. Akyol, Türk siyasetinin de önemli figürleri arasında yer aldı.

Türkan Akyol, 26 Mart 1971'de Türkiye'nin ilk kadın bakanı olarak kabineye girdi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görevlendirilen Akyol, 13 Aralık 1971'de görevinden istifa etti.

1980'de Ankara Üniversitesinin ilk kadın rektörü olarak seçilen ve atanan Akyol, 1982'de YÖK Kanunu'na karşı çıkması nedeniyle YÖK'ün onayı ile rektörlük görevinden ayrıldı.

Tekrar öğretim üyeliğine dönen Prof. Dr. Türkan Akyol, 1983'te Prof. Dr. Erdal İnönü'nün davetiyle Sosyal Demokrasi Partisinin kurucuları arasına katıldı. 1987'de 18. dönem milletvekilliği seçimlerinde İzmir Milletvekili seçilen Akyol, bu dönem sonunda fakülteye geri döndü.

Erdal İnönü'nün Başbakan Yardımcısı olduğu Demirel hükümetinde 1992'de Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak dışardan atanan Akyol, 25 Haziran 1993 - 27 Temmuz 1994 tarihlerinde 50. hükümette de görevini sürdürdü.

Akyol, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Onursal Üyeliği ve Sosyalist Enternasyonal Kadınları Şube Başkan Yardımcısı görevlerinde de bulundu.

Türkan Akyol, 1955'te evlendiği okul arkadaşı, meslektaşı Prof. Dr. Turhan Akyol ile 62 yıl boyunca yaşamı paylaştı, 2 erkek çocuk, 4 torun sahibi oldu.

Ankara Üniversitesinin ilk kadın rektörü, Türkiye'nin ilk kadın bakanı Akyol, tedavi gördüğü hastanede 7 Eylül 2017'de 89 yaşında Ankara'da hayata gözlerini yumdu.

Türkan Akyol, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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