'Türkiye'nin Mühendis Kızları' seslerini kendi şarkılarıyla duyuruyor - Son Dakika

'Türkiye'nin Mühendis Kızları' seslerini kendi şarkılarıyla duyuruyor

20.11.2020 13:47
'Türkiye'nin Mühendis Kızları' seslerini kendi şarkılarıyla duyuruyor, System.String[]

Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde yer alan öğrenciler müzik grubu Gripin ile Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin şarkısını yazıp, besteledi.

Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde yer alan öğrenciler müzik grubu Gripin ile Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin şarkısını yazıp, besteledi.

Kadınların, iş gücüne katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan biri olan mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, ekonomik ve sosyal güçlenmeye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin kendine özgü bir şarkısı oldu. Proje kapsamında her yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde mühendislik eğitimi alan kız öğrenciler; mezunlar, gönüllü mentorlar ve rol modellerle İstanbul'da bir araya geliyor. Eğitimler, ilham veren konuşmalar ve sosyal etkinliklerle geçen bu seneki 5. İstanbul Buluşması'nda öğrenciler, Avrupa Müzik'in desteğiyle gerçekleştirilen atölyede müzik grubu Gripin ile Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin şarkısını yazıp, besteledi.

Kolektif bir çalışmayla proje şarkısını oluşturan Türkiye'nin Mühendis Kızları, kendileri gibi mühendislik okumak isteyen veya okuyan genç kadınlara rol model olarak, mesleklerin cinsiyeti olmadığı ve kadınların her sektörde başarılı olabileceği konusunda ilham vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Biz Mühendis Kızlarız şarkı sözlerinde, şu cümleler yer aldı:

"Biz Mühendis Kızlarız

Emek verip, yol çizmeye

Kadının gücünü göstermeye

Dünyayı değiştirmeye hazırız.

Engellerden yılmayız

Şimdi bizim zamanımız

Dünyayı değiştirmeye hazırız."


'Türkiye'nin Mühendis Kızları' seslerini kendi şarkılarıyla duyuruyor

İstanbul, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' seslerini kendi şarkılarıyla duyuruyor - Son Dakika


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