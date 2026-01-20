Türkiye'nin Net Yatırım Pozisyonu Eksi 313,9 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Net Yatırım Pozisyonu Eksi 313,9 Milyar Dolar

20.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Kasım'da Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 313,9 milyar dolar olarak belirlendi.

Kasım 2025 Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla eksi 313,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla eksi 313,9 milyar ABD doları oldu.

Kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 399,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,6 oranında azalışla 713,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 357 milyon ABD doları azalarak 183,2 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 74,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,1 oranında azalarak 137,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 0,4 oranında artarak 41,0 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 10,6 oranında artarak 17,2 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılı Ekim ayına göre yüzde 5,6 oranında azalışla 197,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 0,3 oranında artarak 131,3 milyar ABD doları olurken, diğer yatırımlar kalemi önemli bir değişiklik göstermeyerek 384,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yatırım, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Net Yatırım Pozisyonu Eksi 313,9 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:19:56. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Net Yatırım Pozisyonu Eksi 313,9 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.