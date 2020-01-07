"Türkiye'nin Otomobili"ne Edirne'den de destek - Son Dakika
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"Türkiye'nin Otomobili"ne Edirne'den de destek

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yerli otomobil girişimini desteklemek ve örnek olmak amacıyla ilk etapta Edirne Belediyesine iki otomobil alacaklarını bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yerli otomobil girişimini desteklemek ve örnek olmak amacıyla ilk etapta Edirne Belediyesine iki otomobil alacaklarını bildirdi.

Gürkan, Edirne Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği tüm projelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını yerli otomobille sürdürdüğüne işaret eden Gürkan, "Yerli otomobilin başarılı olmasını çok arzu ediyorum. Yöntem olarak doğru bir yöntem, çünkü bütün dünyada fosil yakıt hem üretimi hem de tüketimi gittikçe daralan bir marja sahip. O nedenle yerli otomobil tercihinde fosil yakıtlı motor değil de elektrikli motor tercih edilmesini de çok doğru buluyorum." dedi.

Ülkelerin üreterek kalıcı ve güçlü olacağına işaret eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Projeyi hem desteklemek hem de örnek olmak için biz de yerli otomobil alacağız. İlk etapta 2 tane araç almayı düşünüyoruz ama henüz hangi model olduğu belli değil, çünkü 5 model çıkarılacak biliyorsunuz. Yerli üretimi teşvik için Türkiye'de yerli tohum olayını başlatan ilk belediyelerden biriyiz. Türkiye'nin üreteceği bir otomobilde de hassas olmamamız mümkün değil. Sonuna kadar destekliyoruz ve yapanları alkışlıyoruz. İnşallah bu her sektörde güçlenerek büyür. Gıdadan teknolojiye ve sanata her konuda güçlü Türkiye bizim gururumuzdur."

Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de yaşatılacak

Toplantıda, "Cep Herkülü" lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının Edirne'de bir caddeye verilmesi kararı da alındı.

Süleymanoğlu'nun hatırasının Edirne'de yaşatılacağını belirten Gürkan, saygı ve rahmetle andığını dile getirdi.

İkametgahını taşıyan öğrencilere ulaşım desteği

Gürkan, Edirne Belediyesinin İller Bankasından aldığı desteği artırma amacıyla kentte öğrenimini sürdüren öğrenciler için de bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Edirne'de 40 binden fazla öğrenci bulunduğunu vurgulayan Gürkan, birinci ikametgahını Edirne'ye taşıyan öğrencilerin ulaşım kartlarına 6 ay boyunca 25 liralık yükleme yapılacağını kaydetti.

Recep Gürkan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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