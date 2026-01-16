Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ünal, Çin Devlet Başkanı Şi'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e güven mektubunu sundu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'e yeni atanan 18 büyükelçinin güven mektuplarını sunmaları vesilesiyle başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda tören düzenlendi.

Binanın kuzey kapısında askeri kıtayla karşılanan büyükelçiler, bayrakların arasından beyaz yeşim taşı merdivenleri çıkarak salona girdi.

Büyükelçiler arasında kıdeme göre güven mektubunu ilk sırada sunan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Çin Devlet Başkanı Şi'ye iletti.

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 20 Haziran 2025'te Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine atanmıştı.

"Kimse orman kanununa dönmek istemiyor"

Çin lideri, törende büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada, bugünün dünyasında yüzyılda bir görülen hızlı değişimlerin yaşandığına, uluslararası ortamın çalkantı ve kargaşalarla dolu olduğuna ve küresel sınamaların giderek belirginleştiğine dikkati çekti.

Uluslararası ilişkilerde bölünme, cepheleşme ve sıfır toplamlı oyun mantığının geçerliliğinin kalmadığını vurgulayan Şi, "Kimse orman kanununa dönmek istemiyor. Dayanışma ve işbirliği tek gerçek seçenek." ifadesini kullandı.

Şi, Çin'in bu sebeple daha eşit ve adil bir küresel yönetim sistemi için Küresel Yönetim Girişimi'ni önerdiğine işaret ederek, "Çin, daima tarihin doğru tarafında yer alacak, diğer ülkelerle birlikte ortak geleceği paylaşan insanlık topluluğunu inşa etmek için çalışacaktır." şeklinde konuştu.