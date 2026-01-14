Türkiye'nin Petrol İthalatı Azaldı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin Petrol İthalatı Azaldı

14.01.2026 10:36
Kasım 2025'te Türkiye'nin petrol ithalatı %6,3 azalarak 3,8 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kasım 2025'e ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 6,9 azalarak 2 milyon 418 bin 45 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 1 milyon 47 bin 169 tona yükseldi. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 70 bin 7 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 557 bin 550 tonla Irak ve 424 bin 390 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarak 431 bin 517 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları yüzde 1,1 artarak 2 milyon 811 bin 639 ton, motorin satışları yüzde 0,6 artarak 2 milyon 237 bin 394 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında ihracat yüzde 1,3 arttı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 1,3 artışla 1 milyon 90 bin 417 tona yükseldi.

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı yüzde 54,2 artarak 169 bin 207 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 29,2 artarak 475 bin 509 tona çıktı. Benzin türleri ihracatı yüzde 78,3 azalışla 9 bin 792 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 32,2 azalışla 132 bin 653 ton oldu.

Rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 3,8 azaldı

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 3,8 düşüşle 3 milyon 85 bin 471 ton olarak kayıtlara geçti.

Havacılık yakıtları üretimi Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,8 azalarak 484 bin 285 ton, motorin türleri üretimi yüzde 19,4 azalarak 1 milyon 273 bin 158 ton ve benzin türleri üretimi yüzde 4 azalarak 389 bin 851 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

