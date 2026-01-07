Türkiye'nin Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Artıyor

Türkiye'nin petrol üretimi 2025'te önceki yıla göre yüzde 26 artışla 47,9 milyon varil, doğal gaz üretimi yüzde 39 artışla 3,2 milyar metreküp oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2025'te yurt içindeki toplam petrol üretimi bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 47,9 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretim, 2024'te 38 milyon varil olarak hesaplanmıştı.

Günlük ham petrol üretimi ise 135 bin 671 varille 25 Nisan 2025'te yıllık bazda rekor seviyeye ulaştı.

Doğal gazda 2024'te yıllık 2,3 milyar metreküp olan yurt içi üretim de 2025'te 3,2 milyar metreküpe çıktı. Doğal gazdaki yıllık artış, yüzde 39 olarak kayıtlara geçti. Türkiye geneli günlük doğal gaz üretimi, 21 Nisan 2025'te 10,2 milyon metreküple rekor seviyeye ulaştı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma noktasında yerli petrol ve doğal gaz üretimi büyük önem taşıyor. Özellikle Gabar'daki petrol, Karadeniz'deki doğal gaz üretimi, Türkiye'nin enerji faturasının azaltılmasına katkı sağlıyor. Bu sahaların yanı sıra yeni keşiflerin de devreye girmesiyle petrol ve doğal gaz üretimi artıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjisinin üçte ikisini ithal ettiğini ve her yıl 60 ila 70 milyar dolar enerji faturası ödediğini ifade etti.

Geçen yıl yerli petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir hamle yaptıklarını belirten Bayraktar, "Bu yılla birlikte arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Hem denizlerde hem de kara alanlarından sondaj faaliyetlerimiz artacak. İnşallah 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.