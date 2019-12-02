Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin rakibi Galler'den ilginç Gareth Bale kararı!
Son Dakika Spor Türkiye'nin rakibi Galler'den ilginç Gareth Bale kararı! - Son Dakika Spor

Türkiye'nin rakibi Galler'den ilginç Gareth Bale kararı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Real Madrid formasıyla beklentileri karşılayamasa da Galler ile gösterdiği performansla takımını EURO 2020'ye taşıyan isimlerden olan Gareth Bale için karar çıktı.

Türkiye'nin rakibi Galler'den ilginç Gareth Bale kararı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Real Madrid formasıyla beklentileri karşılayamasa da Galler ile gösterdiği performansla takımını EURO 2020'ye taşıyan isimlerden olan Gareth Bale için karar çıktı.


Golfe olan düşkünlüğü ile bilinen Gareth Bale için Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs ve Galler Futbol Federasyonu kararını açıkladı.


Buna göre Gareth Bale'in EURO 2020 hazırlıklarında golf oynamasına izin verilmeyecek.


"ONU ANLAYABİLİYORUM AMA..."


Galler Futbol Federasyonu Başkanı Jonathan Ford, kararı duyururken "Golf oynatarak futbolcunun sağlığını turnuva öncesi riske atamayız. Bazı oyuncular farklı olur, anlayabilirim. Günün tüm saatlerinde antrenman yapılmayacağını da biliyorum. Başka zevk alanları olabilir. Ancak bu turnuva bizim için çok önemli ve oyuncularımızın sağlıklı olmalarını istiyoruz. Bu yüzden golf yok..." sözlerini kullandı.


Gareth Bale, Galler, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:40 
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