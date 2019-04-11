Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç Arnaudiye Camisi'ne Saldırıyı Kınadı

Türkiye
'nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek
'teki savaşta Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapımı süren Banja Luka şehrindeki Arnaudiye Camisi'ne dün yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadı.
Koç, inşası süren caminin duvarlarına aşırı Sırp milliyetçilerinin sembolü olan "4S" ve gamalı haç çizilmesini kınadığını belirterek, "Böyle hain bir saldırının yapılması bizi çok üzdü. Böyle hassas günlerde hem yabancı düşmanlığı hem İslamofobi hem de ırkçı söylemler içeren bu tarz saldırıların hiçbir amaca hizmet etmediğini biliyoruz." dedi.
Ortak miras olarak kabul edilen Arnaudiye Camisi'ne yönelik saldırının provokasyon amacıyla yapıldığını kaydeden Koç, "Bu tarz saldırılar o beklenen amaçlara hizmet etmeyecek çünkü Türkiye ve Bosna Hersek arasında köklü ilişkiler, ortak tarih ve kültür var." diye konuştu.
Koç, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine zarar vermek isteyenlerin varlığından haberdar olduklarını belirterek, "Bu konularda çok hassas ve duyarlı olmalıyız. Bosna Hersek makamlarının da duyarlı olduğunu ve bu çirkin olayı kınadıklarını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) makamlarına faillerin bir an önce bulunması çağrısında bulunan Koç, saldırı durumunun diplomatik notayla Dışişleri Bakanlığına da bildirildiğini aktardı.
Koç, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ettiklerini kaydederek, "Bosna Hersek hoşgörü ve beraber yaşamanın en güzel örneklerinden biri. Dini mekanlar da bu hoşgörünün en güzel örnekleri. Cami ve kiliselere bu duygularla yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Buraya yapılan saldırılar insanlığa yapılan saldırıdır." dedi.
Banja Luka'da 1595'te inşa edilen Arnaudiye Camisi, 1993'te Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017'de yeniden inşasına başlanan tarihi Osmanlı camisine dün kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce gamalı haç ve aşırı Sırp milliyetçilerinin sembolü "4S" çizilmişti.