Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması Açıklaması
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner, Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini hedef aldığını ve Tunus basınında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner, Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini hedef aldığını ve Tunus basınında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tunus'ta Arapça yayın yapan Es- Sabah gazetesine konuşan Büyükelçi Onaner, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve terör örgütü DEAŞ mensuplarının ülkelerine iadesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Onaner, "Türkiye'nin önceliği Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Bizim Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiğimiz askeri müdahale bunun kanıtıdır. Biz müdahale etmeseydik Batılı ülkeler, Suriye'nin yüzde 30'unu terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrolüne verecekti." dedi.

Harekatın Kürtlere yönelik gerçekleştirildiği iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Onaner, Kürt halkını kullanan YPG/PKK terör örgütünün hedef alındığını ifade etti.

DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi

Büyükelçi Onaner, Tunus basınında yer alan Türkiye'nin Tunus asıllı DEAŞ üyelerini sınır dışı ettiği yönündeki haberlerin de "asılsız, temelsiz ve yanlış" olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Eğer bu örgütle ilişkili Tunuslular, Türkiye'de tutukluysa ve ülkelerine iade edilecekse bu, Tunuslularla iş birliği halinde gerçekleştirilecektir. Türkiye, hiçbir zaman bu kişileri tek taraflı olarak göndermez."

Terörle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğine işaret eden Onaner, Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri asıl ülkelerine göndermesi konusunda Tunus'un olumsuz etkileneceği bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Türkiye'den Tunus'taki demokratik sürece destek

Türkiye-Tunus ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Onaner, ekim ayı boyunca parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamlayan Tunus'u demokratik geçiş sürecindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Onaner, "Türkiye, Tunus'un demokratik geçiş sürecindeki başarılarının yanında yer alıyor. Türkiye'nin Tunus'a desteği sadece belirli bir gruba yönelik değildir. Bizler, Tunus seçmeninin iradesine saygı duyuyoruz ve Tunuslular kimi göreve getirdiyse onlarla çalışmaya hazırız. Türkiye, her zaman Tunus siyaseti içinde ister iktidarsa olsun ister olmasın tüm oluşumlarla iş birliğine hazır." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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