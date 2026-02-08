Türkiye'nin Turizm Gelirinde Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Turizm Gelirinde Rekor

08.02.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023'te konaklama gelirleri 7 milyar doları aşarken, 2026 hedefi 68 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin turizmdeki konaklama gelirleri, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolarla rekor kırarken son 5 yılda bu gelirlerin toplamı 27,9 milyar doları aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan turizm istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre ülkenin turizm geliri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolar oldu.

Turizm gelirinde geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 2026 yılı için hedef ise 68 milyar dolar açıklandı.

Gelirlerin alt sektörlere dağılımı incelendiğinde ise turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların 6 milyar 983 milyon 832 bin dolarının konaklama harcaması olduğu görüldü. Bu değer, verilerin derlendiği 2003'ten bu yana en yüksek konaklama geliri olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda konaklama sektörünün elde ettiği gelir ise 27 milyar 920 milyon 153 bin doları buldu.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2021'de 3,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçen konaklama gelirleri ilerleyen yıllarda hızla artarak 2023'te 6 milyar doları aşmıştı.

"Kapadokya gibi destinasyonlarda yüksek sezonlarda gelir artışı dikkati çekti"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, konaklama sektöründeki büyümenin sektör adına güçlü ve umut verici bir görünüm sunduğunu ancak rakamları değerlendirirken yalnızca büyüklüğe değil, bu büyümenin niteliğine de bakmak gerektiğini söyledi.

Konaklama gelirlerindeki artışın sektörün dirençli yapısını ortaya koyduğunu belirten Esengil, İç Anadolu Bölgesi özelinde daha dengeli ama sınırlı bir tablo görüldüğünü ifade etti.

Esengil, Ankara başta olmak üzere şehir otellerinde dolulukların yıl geneline yayılan bir istikrar sergilediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da kamu, iş ve toplantı turizmi bu istikrarın temel dayanağı oldu. Kapadokya gibi destinasyonlarda ise yüksek sezonlarda gelir artışı dikkati çekti ancak sezon dışı dönemlerde talep dalgalanmaları devam etti. Bu tablo bize şunu söylüyor, İç Anadolu güçlü bir potansiyele sahip ancak henüz hızlı bir sıçrama döneminde değil. Daha çok kontrollü ve temkinli bir büyüme sürecinden geçiyor. Ülke genelinde 2026'ya dair beklentiler de bu nedenle ihtiyatlı olmak zorunda. Gelir elde etmek mümkün ancak bu geliri sürdürülebilir biçimde yönetmek zorlaştı. 2026'da başarılı olacak işletmeler, pazarını doğru okuyan, kaynaklarını verimli kullanan ve gerçekçi hedeflerle hareket edenler olacak."

"Erken rezervasyonlar sektör açısından kritik"

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman da turizm gelirleri içinde konaklamanın önemli bir pay aldığını dile getirdi.

68 milyar dolarlık 2026 turizm geliri hedefi için konaklamanın da güçlü performans göstermesi gerektiğini vurgulayan Akman, şunları kaydetti:

"Erken rezervasyonlar 2026 için sektör açısından kritik görülüyor. Bu yıl turizm paydaşlarına yönelik çağrılarda, erken rezervasyon döneminin zamanından önce kapatılmaması gerekiyor. Ayrıca uluslararası pazarlar, özellikle Almanya gibi Avrupa ülkeleri 2026 tatil planlamalarında hala güçlü talep gösteriyor."

Son 5 yılda Türkiye'nin turizm gelirleri içindeki konaklama harcamalarına ilişkin veriler şöyle:

YıllarKonaklama Geliri
20213.323.053
20225.174.466
20236.184.722
20246.254.080
20256.983.832
TOPLAM27.920.153

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Turizm Gelirinde Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler

11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:28
İstanbul’un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
09:26
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
07:04
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor
Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 11:32:54. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Turizm Gelirinde Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.