Türkiye\'nin Yenilenebilir Enerji Hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzün toplamı 40 bin megavata yaklaştı. Böylece güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin üçte birini yakaladık" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, aralık ayı sonu itibarıyla 122 bin 519 megavata yükseldi. 2025 yılında toplam tüketim 360 bin 929 gigavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık bazda üretimde 362 bin 992 gigavatsaat ile rekor kırıldı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselişine devam etti. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,3'üne karşılık gelen 76 bin 281 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. 2025 yılında toplam elektrik tüketimi 360 bin 929 gigavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, bu tüketime 362 bin 992 gigavatsaatlik rekor üretimle karşılık verilmiş oldu.

Rüzgar ve güneşin payı yüzde 32,6

Geçen yıl sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 109 megavat ile yüzde 20,5'e, rüzgarın payı da 14 bin 774 megavat ile yüzde 12,1'e ulaştı. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise 2025'te yüzde 32,6 ile 39 bin 883 megavata çıkmış oldu.

"Güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin üçte birini yakaladık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatarak, "Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzün toplamı 40 bin megavata yaklaştı. Böylece güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin üçte birini yakaladık" dedi.

"Türkiye'nin enerjisini öz kaynaklarıyla yükseltmeye devam edeceğiz"

2025 yılında güneş kaynaklı elektrik üretim oranının yüzde 10,5, rüzgarın üretimdeki oranının da yüzde 10,7 ile tüm zamanların en yüksek yıllık seviyesine çıktığını kaydeden Bakan Bayraktar, "Buna göre 2025 yılında toplam elektrik üretimimizin beşte birinden fazlasını rüzgar ve güneşten karşıladık" ifadelerini kullandı.

Toplam üretimin yüzde 56,7'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin enerjisini Türkiye'nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA