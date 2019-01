Türkiye'nin Yıldızları": Ömer Kemal Aydın

Amatör olarak judoyla ilgilenen babası İbrahim Aydın'a özenerek 2009 yılında bu branşa başlayan 17 yaşındaki Ömer Kemal Aydın, kariyerine yeni madalyalar eklemek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Spora başladığı 2009 yılında ilk katıldığı Marmara Bölge Şampiyonası'nda birinci olan genç milli judocu, başarı grafiğini yükselterek kariyerine devam etti.



Kariyerindeki 9 yıla, 15'i uluslararası organizasyonlarda olmak üzere yaklaşık 60 madalya sığdıran Ömer Kemal, Uluslararası Judo Federasyonunun gençlik olimpiyat sıralamasında, +90 kiloda 420 puanla zirvede bulunuyor.



Yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ömer Kemal'in hedefleri arasında, olimpiyatlarda başarı elde etmek yer alıyor.



Aydın: "Hayatım judo oldu"



Genç milli sporcu Ömer Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının da judo yapmasından dolayı küçükken salona gidip geldiğini, ona özenerek 2009 yılında bu branşa başladığını söyledi.



Antrenörü Galip Şentürk'ün de akrabası olmasının, bu sporu sürdürmesini kolaylaştırdığını anlatan Ömer Kemal, birkaç gün salona gidemediğinde özlem duyduğunu vurguladı.



Zaman geçtikçe antrenmanların arttığını belirten milli sporcu, "Yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldum. Sonra Balkan Şampiyonası'na gittim ve orada da birinci oldum. Ümitlerde iş daha da profesyonelleşti. Avrupa kupalarına, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. Gün geçtikçe zorlaşan bir süreç. Fedakarlıklarla dolu bir süre. Ailemi uzun süre göremiyorum çünkü milli takımlarda oluyoruz. Hedeflerimden dolayı bazı şeyleri göz ardı ediyorum. Her şeye dikkat ediyorum. Diyetisyen ve psikolog eşliğinde müsabakalara hazırlanıyoruz. Sadece antrenman yapmak yetmiyor." diye konuştu.



İlk katıldığı Marmara Bölge Şampiyonası'nda korktuğunu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Ömer Kemal, şöyle devam etti:



"Hocam beni sakinleştirmeye çalışıyordu ve 55 kiloda şampiyon oldum. Sonra müsabakalara katıldıkça heyecanı atmaya başladım. Şimdi hayatım judo oldu. Bütün günüm judoyla geçiyor. Ümitlerde önemli şampiyonalar var. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyat Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Buralarda madalyalar aldım. Bu, doğru çalışmayla oluyor. Önümüzde gençler Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Çalışma her zaman artacak. Disiplinli bir hayatımız var. İstediğin yere gidemez, istediğini yiyemezsin."



"Büyüklerde de hedefim aynı olacak"



Ömer Kemal Aydın, başarılarını üst kategorilerde de sürdürmek istediğini aktardı.



Uluslararası Judo Federasyonunun gençlik olimpiyat sıralamasında, +90 kiloda 420 puanla zirvede olduğunu hatırlatan ve bu durumun kendisini hırslandırdığını anlatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aynı şekilde gençlerde de olmam lazım. Bunun için daha çok çalışıyorum. Sonra büyükler kategorisi başlıyor. Ümitlerde bir numara olup, büyüklerde yenilmek kabul edilemeyecek bir şey. Büyüklerde de hedefim aynı olacak. Bunun için çalışacağım. 2019'da kategori olarak genç oluyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidip, madalya kazanmak istiyorum. Sonra büyükler kategorisinde olacağım. Olimpiyatlar her sporcunun hayali. Bu yola olimpiyatlar için çıktık. Her zaman hayallerimin, hedeflerimin içinde olimpiyat var. Olimpiyatlara gidip madalya kazanacağıma inanıyorum. Bunun için yaşıyorum."

