“Türkiye olarak ekonomik sıkıntıları tarımla aşabiliriz" - Son Dakika
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“Türkiye olarak ekonomik sıkıntıları tarımla aşabiliriz"

1 saat önce

DÜNYA'nın tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın "Üretme Tüket-İthalat, Siyaset, Rant Kıskacında Tarım" isimli kitabı 4. baskıya hazırlanıyor.

“Türkiye olarak ekonomik sıkıntıları tarımla aşabiliriz

DÜNYA'nın tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın "Üretme Tüket-İthalat, Siyaset, Rant Kıskacında Tarım" isimli kitabı 4. baskıya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra yeni kitabını yazan Yıldırım, "Tarım önemli hale geldi ama Türkiye kendi potansiyelini değerlendiremiyor" dedi.

Ali Ekber Yıldırım, Siyaset, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:03 
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