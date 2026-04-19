Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye oyun pazarı küresel rekabette güçleniyor
19.04.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de hızla büyüyen oyun sektörü, son üç yılda yayımlanan kapsamlı raporlarla detaylı biçimde analiz edildi. Gaming in Turkey tarafından hazırlanan 2023, 2024 ve 2025 Türkiye Oyun Sektörü Raporları, oyuncu sayısından pazar büyüklüğüne, yatırım trendlerinden oyuncu alışkanlıklarına kadar pek çok başlığı veri ve analizlerle ortaya koydu.

Raporlarda sektör değerlendirme yazılarıyla yer alan isimlerden biri de oyun sektörü uzmanı ve Turkmmo’nun kurucusu Hasan Emrah Gündüz oldu. Gündüz, raporlarda kaleme aldığı analizlerde Türkiye oyun pazarındaki dönüşüme ve büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Her yıl yayımlanan raporlar yalnızca ilgili dönemin verilerini değil, önceki yıllarla yapılan karşılaştırmalı analizleri de içeriyor. Böylece sektörün büyüme hızı, yatırım eğilimleri ve oyuncu davranışlarının yıllar içindeki değişimi net biçimde ortaya konulabiliyor. Uzmanlara göre düzenli veri üretimi ve raporlama, sektörün kurumsallaşması açısından kritik bir rol oynuyor.

Genç ve teknolojiye hızlı adapte olan nüfusu sayesinde Türkiye, küresel oyun ekosisteminde giderek daha görünür hale geliyor. Mobil oyunlardan bilgisayar ve konsol oyunlarına, e-spor organizasyonlarından dijital içerik üretimine kadar geniş bir alanda milyonlarca kişi aktif olarak yer alıyor. Raporlara göre yerli oyun stüdyolarının sayısındaki artış ve sektöre yönelik yatırımlar da büyümeyi destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Yaklaşık 2.5 milyon üyesi ile Türkiye’nin en büyük Türkçe oyun topluluklarından biri olarak öne çıkan ve 2008 yılında kurulan Turkmmo’nun kurucusu Hasan Emrah Gündüz, raporlardaki değerlendirmelerinde düzenli veri üretiminin ve analizlerin, Türkiye oyun sektörünün daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için kritik önem taşıdığının altını çiziyor. 

Basın Bültenleri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 15:54:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.