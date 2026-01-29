Türkiye-Özbekistan Ticaret Görüşmesi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Bolat, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Laziz Kudratov ile bugün Ankara'da bir araya gelerek, Türkiye–Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin mevcut durumunu ve iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik. Görüşmemizde; karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşviki, sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve lojistik konuları başta olmak üzere kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, kardeş Özbekistan ile karşılıklı kazanç esasına dayalı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.