Türkiye Paravolley Takımı'nın Hedefi 2028 Paralimpik Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Paravolley Takımı'nın Hedefi 2028 Paralimpik Oyunları

11.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paravolley Erkek Milli Takımı, Avrupa Gümüş Ligi'nde mücadele ederek 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Avrupa Gümüş Ligi'nde mücadele edecek Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Takımın başantrenörü Mohsen Zandi, kamp için geldiği Adana'da, AA muhabirine paravolleyin 2025-2026 sezonu itibarıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesine katıldığını söyledi.

Geçen sezon düştükleri Avrupa Gümüş Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmek için kamp çalışmalarının sürdüğünü belirten Zandi, yeniden Altın Lig'e yükselmek istediklerini dile getirdi.

Zandi, Hollanda, Fransa, Sırbistan, Macaristan, İtalya, Letonya'nın yer aldığı Avrupa Gümüş Ligi'nde takımının en iyi performansı sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Takımda en büyük hedefin 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları olduğunu vurgulayan Zandi, şunları kaydetti:

"Kısa vadede Altın Lig'e, orta vadede Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'na katılıp ilk 4 içinde olmak istiyoruz. Uzun vadede Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılacağız. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah her ay bir kamp açacağız. Öyle bir plan hazırladık. Engelliler için en uygun, rahat olan bu branşta Türkiye'yi yükseltmeyi hedefledik. Potansiyelimiz yüksek, gençlerimiz çok iyi. Dünyada bu branşta en genç takım biziz, onu kullanacağız. İnşallah paralimpik oyunlarını çok iyi bir noktada sonuçlandıracağız."

Oyuncular olimpiyat hedefiyle çalışıyor

Takım oyuncularından 22 yaşındaki Süleyman Kılınç da oturarak voleybolla 2 yıl önce açılan bir ateş sonucu engelli kalmasıyla tanıştığını anlattı.

Milli formayı giydiği takımda mücadele edecekleri ligde en iyi sonucu almak için çabaladığını belirten Süleyman, "Hocalarımızın tavsiyelerini dinler, emeklerini boşa çıkarmazsak olimpiyat şampiyonluğuna kadar gidebiliriz." dedi.

Barış Şimşek de (20) ayağını tarım makinesine kaptırması sonucu 2021'de engelli kaldığını ve bu spora başladığını dile getirdi.

Oturarak voleybolda hayalini de gerçekleştirerek milli takıma girdiğini anlatan Barış, "Takımımız iyiye gidiyor. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı çok istiyoruz. Ama önce Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmamız gerek ki olimpiyatlara katılalım." diye konuştu.

Doğuştan bedensel engelli 23 yaşındaki Selim Akyayla da Avrupa Gümüş Ligi'nden paralimpik oyunlarına kadarki süreçte güzel bir ivme yakalayarak takımlarının en iyi dereceyi yapması için mücadele edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Los Angeles, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Paravolley Takımı'nın Hedefi 2028 Paralimpik Oyunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:44:39. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Paravolley Takımı'nın Hedefi 2028 Paralimpik Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.