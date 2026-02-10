Türkiye Patent Başvurularında Üst Sıralarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Patent Başvurularında Üst Sıralarda

Türkiye Patent Başvurularında Üst Sıralarda
10.02.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKPATENT Başkanı, Türkiye'nin tasarım ve marka başvurularında dünya çapında önemli sıralarda olduğunu duyurdu.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, "Dünyada tasarım başvurularında, yerli tasarımda 3'üncü sıradayız. 194 ülkenin arasında 3'üncü sıradayız, bu bizim açımızdan bir gurur. Yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1. sıradayız." dedi.

Durak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Patent Ticarileştirme Lansman Programı'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka, büyük veri ve otonom sistemler gibi konularda dünyada bir yarışın olduğunu belirterek, yapay zekanın her geçen gün biraz daha iyileşerek değiştiğini söyledi.

Her ülkenin kendi teknolojisini koruma konusunda bir misyonu olduğunu ifade eden Durak, bu anlamda Türk Patent ve Marka Kurumu olarak kendilerine ait misyonlarının bulunduğunu kaydetti.

Durak, Türkiye'deki fikri mülkiyeti üst sıralara çıkarmak için çalıştıklarını aktararak, bu kapsamda üniversitelerde programlar yapıp, akademisyenlerle görüştüklerini bildirdi.

Üniversitelerin öğrenci yetiştirmek ve bilgi üretmek gibi misyonlarının bulunduğunu ifade eden Durak, "Bilgi üretmek konusunda makale yazılıyor, yayınlar yapılıyor. Üniversitelerimiz bu konuda ciddi başarılar elde etti. Diğer bir konu da patent ve fikri mülkiyet üretmek. Burada bazen hocalarımızın bilgisi ve tecrübesi çok fazla, farkındalığı yüksek oluyor, onlar ticarileşme konusunda biraz daha hızlı hareket edebiliyorlar. Bazı hocalarımıza da bizler destek olma arzusundayız." diye konuştu.

"Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında dünyada 1. sıradayız"

Durak, patent başvuru sürecinde belirli bir potansiyele ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışma neticesinde üniversitelerimizden gelen çalışmaların geçen yıla nazaran yüzde 22 arttığını gördük. Dünyada tasarım başvurularında, yerli tasarımda 3'üncü sıradayız. 194 ülkenin arasında 3'üncü sıradayız bu bizim açımızdan bir gurur. Yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1. sıradayız. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu sıradayız ve bu da bizim açımızdan bir gurur. Başvuru sürecinde belirli bir potansiyele ulaştık. Geçtiğimiz yıl 11 bin 394 başvurumuz vardı. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında da dünyada 1. sıradayız. Bu da gerçekten gurur duyduğumuz konulardan bir tanesi."

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversite olarak değişimi izleyen değil, yöneten bir kurum olmak istediklerini söyledi.

Bir buluşun patentlenmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Mantar, "Buluş sanayiye inmedikçe, bir fabrikada çarka, bir hastanede şifaya veya ofiste konfora dönüşmedikçe misyonunu tamamlamış sayılamaz. AR-GE önemlidir. Sanayiye veya ürüne dönüşmese de AR-GE'nin bir değeri vardır. AR-GE ürün olarak sektörde ekonomik katkıya, insanlık faydasına dönüşünce çok daha kıymetli oluyor." dedi.

Konuşmaların ardından yaptıkları çalışmalarla patent almaya hak kazanan ve ticarileşme sürecini tamamlayan akademisyenlere TÜRKPATENT Başkanı Durak ile GTÜ Rektörü Mantar tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Kocaeli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Patent Başvurularında Üst Sıralarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş
Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı

20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:49:23. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Patent Başvurularında Üst Sıralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.