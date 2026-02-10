Türkiye Patent Başvurularında Üst Sıralarda

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, "Dünyada tasarım başvurularında, yerli tasarımda 3'üncü sıradayız. 194 ülkenin arasında 3'üncü sıradayız, bu bizim açımızdan bir gurur. Yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1. sıradayız." dedi.

Durak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Patent Ticarileştirme Lansman Programı'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka, büyük veri ve otonom sistemler gibi konularda dünyada bir yarışın olduğunu belirterek, yapay zekanın her geçen gün biraz daha iyileşerek değiştiğini söyledi.

Her ülkenin kendi teknolojisini koruma konusunda bir misyonu olduğunu ifade eden Durak, bu anlamda Türk Patent ve Marka Kurumu olarak kendilerine ait misyonlarının bulunduğunu kaydetti.

Durak, Türkiye'deki fikri mülkiyeti üst sıralara çıkarmak için çalıştıklarını aktararak, bu kapsamda üniversitelerde programlar yapıp, akademisyenlerle görüştüklerini bildirdi.

Üniversitelerin öğrenci yetiştirmek ve bilgi üretmek gibi misyonlarının bulunduğunu ifade eden Durak, "Bilgi üretmek konusunda makale yazılıyor, yayınlar yapılıyor. Üniversitelerimiz bu konuda ciddi başarılar elde etti. Diğer bir konu da patent ve fikri mülkiyet üretmek. Burada bazen hocalarımızın bilgisi ve tecrübesi çok fazla, farkındalığı yüksek oluyor, onlar ticarileşme konusunda biraz daha hızlı hareket edebiliyorlar. Bazı hocalarımıza da bizler destek olma arzusundayız." diye konuştu.

Durak, patent başvuru sürecinde belirli bir potansiyele ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışma neticesinde üniversitelerimizden gelen çalışmaların geçen yıla nazaran yüzde 22 arttığını gördük. Dünyada tasarım başvurularında, yerli tasarımda 3'üncü sıradayız. 194 ülkenin arasında 3'üncü sıradayız bu bizim açımızdan bir gurur. Yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1. sıradayız. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu sıradayız ve bu da bizim açımızdan bir gurur. Başvuru sürecinde belirli bir potansiyele ulaştık. Geçtiğimiz yıl 11 bin 394 başvurumuz vardı. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında da dünyada 1. sıradayız. Bu da gerçekten gurur duyduğumuz konulardan bir tanesi."

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversite olarak değişimi izleyen değil, yöneten bir kurum olmak istediklerini söyledi.

Bir buluşun patentlenmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Mantar, "Buluş sanayiye inmedikçe, bir fabrikada çarka, bir hastanede şifaya veya ofiste konfora dönüşmedikçe misyonunu tamamlamış sayılamaz. AR-GE önemlidir. Sanayiye veya ürüne dönüşmese de AR-GE'nin bir değeri vardır. AR-GE ürün olarak sektörde ekonomik katkıya, insanlık faydasına dönüşünce çok daha kıymetli oluyor." dedi.

Konuşmaların ardından yaptıkları çalışmalarla patent almaya hak kazanan ve ticarileşme sürecini tamamlayan akademisyenlere TÜRKPATENT Başkanı Durak ile GTÜ Rektörü Mantar tarafından plaket verildi.