Türkiye Rallisi, 2 Yıldız Seviyesine Akredite Edildi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), WRC Türkiye Rallisi için hazırlanan çevre programının süreçlerini ve uygulamalarını inceleyerek, organizasyonu 2 yıldız seviyesine akredite etti.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), WRC Türkiye Rallisi için hazırlanan çevre programının süreçlerini ve uygulamalarını inceleyerek, organizasyonu 2 yıldız seviyesine akredite etti.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED), Türkiye Rallisi öncesinde ve sırasında "sıfır atık" parolası doğrultusunda çevresel etkilerin azaltılması için yaptığı çalışmalar, FIA tarafından denetlendi.



TOSFED'in Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında çevre bilincinde farkındalık oluşturan karbon ayak izinin azaltılması çalışmaları FIA'nın da dikkatinden kaçmadı. Organizasyon sonrası 22,5 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplanarak doğanın korunması sağlandı.



FIA tarafından yapılan denetleme sonunda Türkiye Rallisi, ilk yılında 2 yıldız seviyesine akredite olmayı başardı.



Toyota Gazoo Racing World Rally Team ve Marmaris Belediyesi iş birliğinde 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde İçmeler Pazaryeri'ndeki seyirci noktalarında gönüllülerce temizlik yapıldı. TOSFED'in sosyal medya hesapları da ralli severlere çevre bilinci konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptı. Proje kapsamında TOSFED Kadınlar Komitesi ise "Bir Pilot-Bir Fidan" projesi ile Türkiye Rallisi'ne katılan dünyanın en hızlı pilotları adına TEMA Vakfına bağışta bulunuldu.



TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıt altına alınan çevresel etki değerlerini bu yıl daha da azaltıp karbon ayak izini başarıyla silen ülke unvanını elde etmek istiyoruz. TOSFED olarak doğa içindeki en hızlı ve en heyecanlı spor olan ralliyi, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları ile ele alıp her aşamasında sürdürülebilirlik bilincimizi yansıtmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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