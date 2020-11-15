Türkiye-Rusya milli maçı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Rusya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev, Zabolotny