Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı - Son Dakika

Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı

Türkiye, ROKETSAN Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Ham Madde Üretim Tesisi ile savunma sanayisinde önemli altyapıya kavuştu.

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Türkiye, ROKETSAN Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Ham Madde Üretim Tesisi ile savunma sanayisinde önemli altyapıya kavuştu.

Tesislerin açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ROKETSAN'ın Lalahan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'ye dahilde ve hariçte kurulan tuzaklara karşı yapılan mücadelenin Erdoğan'ın liderliği sayesinde önemli mesafe katettiğini söyledi. Demir, "Milletimizin desteğine ve Hakk'a inancınıza dayanan dik duruşunuzla, ülkemiz her türlü belayı defedebildi ve ediyor. Sizin liderliğiniz ile kahraman silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarla dosta gurur düşmana hüzün veren başarılara imza attılar ve atmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Erdoğan'ın savunma sanayisini, Cumhurbaşkanı olarak himayesi altına aldığına bildirmesi ve akabinde de Başkanlık ve Savunma Sanayi İcra Komitesini yeniden yapılandırmakla ilgili attığı adımların, savunma sanayisine yeni bir ivme kazandırdığını dile getiren Demir, "Ülkemiz savunma sanayisi; kara, hava ve deniz platformlarının üretiminde artık belli bir seviyeye ulaşmıştır." dedi.

Demir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin bize çizdiği "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye" hedefinde asıl önemli olanı kritik teknolojiler ve stratejik ürünler diyerek hızla devam ediyoruz. Bunun için, platformlarımızın silah sistemlerinden radar ve elektronik harp unsurlarına, muhabere ve bilgi sistemlerinden savaş yönetim sistemlerine kadar bütün unsurları üretmenin yanında, alt bileşen ve ileri-kritik teknolojiye sahip bütün ürünlerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine önemli mesafe katettik, etmeye devam edeceğiz. Ancak bunun yetmeyeceğini biliyor, daha hızlı koşularla bu büyük hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Gün 24 saat, sürekli çalışmalıyız diyoruz. Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız inancı ve azmiyle bu yolda yürüyoruz."

Demir, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin kurulması görevinin Başkanlık tarafından ROKETSAN'a verildiğini söyledi.

Bu merkezde Mikro Uydu Fırlatma Projesi, katı ve sıvı yakıtlı roket motoru gibi projelerinin yanı sıra geleceğin harp ortamında yer alacak yenilikçi silah sistemleri ile mevcut füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Demir, tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu merkezde uzay sistemleri üzerine yapılan çalışmaların, ülkemizin stratejik silah, mühimmat ve füze sistemleriyle ilgili çalışmalar ve geliştirdiği teknolojilere katkısı olacağı aşikardır. Elmadağ'da açılışını yapacağımız ham madde üretim tesisi de Ar-Ge çalışmalarının üretime dönüşmesi anlamında TÜBİTAK MAM ile ROKETSAN iş birliğine güzel bir örnek teşkil etmiştir. Böylece kritik patlayıcı teknolojileri alanında dışa bağımlılık önemli ölçüde azalacaktır.

ROKETSAN, özellikle son yıllarda geliştirdiği akıllı mühimmatlar, tanksavar füzeleri, torpidolar, deniz füzeleri, hava savunma sistemleri, silah ve zırh sistemleriyle güvenlik güçlerimizin en büyük destekçilerinden biri olmuştur.

Ülkemizin milli roket ve füze teknolojileri tasarım ve üretim merkezi olan ve dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasında bulunan ROKETSAN'ın uzay ve ileri teknolojilere dair başarılı çalışmalarının yeni dönemde devam edeceğine inancımız tamdır."

İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisi projelerindeki bütüncül anlayışın bir parçası olarak uzay çalışmalarını Başkanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Lazer güdümlü topçu füzesi

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de 1988'de 25 kişiyle kurulan, bugün 3 bin 169 çalışanıyla Türk bayrağını uluslararası alanda dalgalandıran şirketin, son 4 yıldır dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması arasında yer aldığını söyledi.

Şirketin yerli ve milli malzeme kullanımını her geçen gün artırdığına işaret eden Yiğit, bu oranın yüzde 76'ya ulaştığını bildirdi.

Açılışı yapılan tesislere ilişkin bilgiler veren Yiğit, şöyle konuştu:

"Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde mikro uydu fırlatma sistemi, hassas güdümlü mini ve mikro silah sistemleri, yapay zeka uygulamaları, hipersonik sistemler, lazer silahları ve teknolojileri gibi ileri teknoloji gerektiren çalışmalar yürütülmektedir.

ROKETSAN, dışarıya bağımlı olmayan özgün ve yenilikçi milli savunma sistemlerini ülkemize kazandırmayı temel gaye olarak benimsemiştir. Bir yandan OMTAS ve UMTAS gibi tanksavarları tasarlayıp düşman zırhlarını delen ROKETSAN, diğer yandan da Altay ana muharebe tankının balistik korumasını üstlenerek zırh delici mühimmata karşı zırh teknolojilerini üretmiştir.

Patlayıcı Ham Madde Üretim Tesisi'nde üretilen ham maddeler sayesinde roket ve füze sistemlerinde kullanılan patlayıcılarda yurt dışı bağımlılığını en aza indiriyoruz."

Geliştirme ve doğrulama çalışmalarının sonuna gelinen Atmaca füzesinin dışa bağımlılığı sonlandırıp Mavi Vatan'daki haklı mücadeleye büyük katkılar sunacağını vurgulayan Yiğit, "Tasarımını İHA ve SİHA'larıyla ülkemizin gururu olan Baykar Savunma ile birlikte nisan ayında başladığımız ve gereksinimlerini sahadaki aciliyeti göz önüne alarak belirlediğimiz en yeni ürünümüz lazer güdümlü 230 milimetrelik topçu füzemizin alt sistem doğrulama çalışmalarını temmuz aylarının başlarında tamamladık. Bu füzemiz Bayraktar TB2 SİHA'mızın havadan işaretlediği hedefleri karadan sağlayacağı atış gücüyle imha ederek Mehmetçiğimizin gücüne güç katacaktır."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

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