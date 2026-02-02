Türkiye Sivil Havacılıkta Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye Sivil Havacılıkta Büyüyor

02.02.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık sektöründeki büyümeyi ve istatistikleri açıkladı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 verilerini değerlendirdi. Sivil havacılık sektörünün 23 yılda uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitesine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar "her alanda güçlü bir büyüme" kaydettiğini belirten Uraloğlu, "Ülkemizin uçak filosu 2003 yılından bu yana yaklaşık beş kat büyüdü" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 23 yılda uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitesine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar "her alanda güçlü bir büyüme" kaydettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, kıtaların kesişim noktasında yer alarak dört saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde bulunduğunu belirterek, coğrafi avantajın "doğru okunarak havacılık politikalarına yön verdiklerini" ifade etti.

Uraloğlu, 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısını bugün 175'e çıkardıklarını belirterek, "2025 yılında 24 ülke ile müzakere gerçekleştirdik ve Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phonom Penh'e uçuş başlattık. 2002'den bu yana ise 700'ü aşan müzakere gerçekleştirdik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz" dedi.

"Ülkemizin uçak filosu 2003 yılından bu yana yaklaşık beş kat büyüdü"

Uraloğlu, 2003 yılında 159 olan toplam havacılık işletmesi sayısının yüzde 187'lik artışla 2025'te 457'ye ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, 2025 yılında havayolu işletmesi sayısının 14, hava taksi işletmesi sayısının 46, genel havacılık işletmesi sayısının 102 ve balon işletmesi sayısının 71 olduğunu ifade etti. Uraloğlu ayrıca, 2025 sonu itibariyle Türkiye'de 13 çok hafif hava aracı işletmesinin, 165 bakım kuruluşunun ve 46 yer hizmeti kuruluşunun hizmet verdiğini söyledi.

2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısının 2025 sonu itibarıyla yüzde 394'lük bir artış ile 800'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, "Ülkemizin uçak filosu 2003 yılından bu yana yaklaşık beş kat büyüdü" dedi. Hava aracı sayılarındaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, yolcu ve kargo uçaklar, hava taksiler, genel havacılıkta kullanılan hava araçları ile balon ve çok hafif hava araçları da dahil olmak üzere toplam hava aracı sayısının 2 bin 218'e çıktığını kaydetti.

"Toplam pilot sayımız geçen yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a ulaştı"

Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığındaki kapasite artışına dikkati çekerek, "2003 yılında 27 bin 599 olan toplam koltuk kapasitesi yaklaşık 6 kat artışla 2025 yılında 157 bin 785'e ulaştı" dedi. Bu artışın, iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, yolcu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin altyapısının oluşturulduğunu söyledi.

Hava kargo taşımacılığının son yıllarda stratejik bir boyut kazandığını ifade eden Uraloğlu, 2003'te 302 bin 737 kilogram olan toplam kargo kapasitesinin, 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini açıkladı. Böylece kargo kapasitesinde yaklaşık 9,5 katlık bir büyüme sağlandığını belirtti.

Sektörün insan kaynağındaki gelişime de değinen Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla toplam 26 bin 888 lisanslı personelin görev yaptığını belirterek, "Toplam pilot sayımız geçen yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a, toplam lisanslı teknik personel sayısı ise bir yılda yüzde 8 artışla 8 bin 978'e ulaştı" dedi.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Politika, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Sivil Havacılıkta Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:55:48. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sivil Havacılıkta Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.