Türkiye SMR Teknolojisine Adım Atıyor

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Türkiye'ye küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisinin kazandırılması amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Karaveli, "2. Temiz Enerji Teknolojileri Ulusal Çalıştayı - SMR Teknolojileri" programındaki konuşmasında, nükleer enerji teknolojilerinin gıda sterilizasyonu, plastik dönüşümü, yarı iletken üretimi, hastalık teşhisi, kültürel varlıkların tanınması gibi birçok alanda kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de SMR teknolojisinde OSTİM'in prototip seviyesine gelecek çalışmaları yapma kabiliyeti bulunduğunu belirten Karaveli, TENMAK'ın bu alandaki misyonuna ilişkin, "Birinci tarafta teknoloji geliştiriyoruz. İkinci tarafta da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çağrısı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bu konudaki yüksek iradesinin karşılığını vermek için tüm altyapımızı ne kadar operasyonel olursa o hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Karaveli, SMR alanında teknoloji, insan ve finansman kaynaklarını geliştirmek gibi 3 temel konu üzerinde durduklarını ifade ederek, "2 yıldır Teknofest kapsamında nükleer enerji teknolojileri yarışması var. Farklı kategorilerde üniversite takımlarımız, profesyonellerimiz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde faaliyet gösteren Türk mühendisler yarışmaya gelip, aşama aşama önce kavramsal tasarım, sonra detaylı tasarım yapıyor. Çok kabiliyetli bir katkı var. Biz destekleyince bunlar zaten yaparlar." ifadesini kullandı.

Nükleer enerji teknolojilerinin altyapısının kurulması konusunda Türkiye'nin önemli teknik üniversitelerinde birçok öğrencinin çaba içinde olduğuna işaret eden Karaveli, bu anlamda insan kaynağının da çok iyi bir yere doğru gittiğini söyledi.

Karaveli, diğer taraftan da bu alanda sağlanan finansmanı artırma çabasında olduklarını ifade ederek, Türkiye'de nükleer enerji alanında ekosistem oluşması için ülke genelinde çalışma yapan ya da bulunan altyapıyı destekleyerek büyütmek istediklerini dile getirdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'nin savunma sanayiinde birçok başarı hikayesi olduğunun altını çizerek, "Biz, enerji, nükleer konusunu çözmeden bu coğrafyada bize özgürlük yok." dedi.

OSTİM Enerjik Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik de Türkiye'nin gelişen ve gelişmekte olan teknolojilerde başarılı sonuçlar aldığını belirterek, "SMR teknolojileri deniz altı, enerji nakil hatlarının bulunmadığı yerlerde kullanılabiliyor. Enerjinin yerelleşmesi için önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu teknolojilerin geliştirilmesi için üniversite, sanayi ve kamu kurumlarının işbirliklerine ihtiyaç bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.