Türkiye Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Avrupa Sutopu Şampiyonası, 10–25 Ocak tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı'nın yer alacağı organizasyonda Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek.

Erkek Milli Sutopu Takımı, İstanbul'da 8–11 Haziran tarihlerinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şöyle:

11 Ocak - 14.45/ Türkiye - İtalya

13 Ocak - 22.30/ Türkiye - Romanya

15 Ocak - 14.45/ Türkiye - Slovakya