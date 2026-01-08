Türkiye Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Avrupa Sutopu Şampiyonası, 10–25 Ocak tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı'nın yer alacağı organizasyonda Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek.
Erkek Milli Sutopu Takımı, İstanbul'da 8–11 Haziran tarihlerinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şöyle:
11 Ocak - 14.45/ Türkiye - İtalya
13 Ocak - 22.30/ Türkiye - Romanya
15 Ocak - 14.45/ Türkiye - Slovakya
