Türkiye U18 Kadınlar, Hollanda\'ya 3-0 Yenildi

İSTANBUL, –18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.
Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmada Hollanda, etkili oyunuyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip mücadele boyunca zaman zaman pozisyonlar üretse de skor bulamadı.
Karşılaşmanın en iyi oyuncusu, Milli Takımımızdan Elif Z. Tandoğan seçildi.
