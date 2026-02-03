Türkiye-Umman İş Forumu İkinci Gün Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Türkiye-Umman İş Forumu İkinci Gün Etkinlikleri Devam Ediyor

Türkiye-Umman İş Forumu İkinci Gün Etkinlikleri Devam Ediyor
03.02.2026 12:18
Umman'da düzenlenen forumda Türkiye-Umman ekonomik ilişkileri güçlendiriliyor, işbirliği imkanları tartışılıyor.

Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri bir noktaya taşımayı hedefleyen "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı", ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, ikinci gün Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete ve Umman-Türk Ortak İş Konseyi Umman Tarafı Başkanı Şeyh Salim bin Abdullah er-Ravvas'ın katıldığı panel ile başladı.

Uçarmak, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle oluşan bazı sorunların olduğunu, ancak bu sorunların aşılması için canla başla mücadele edildiğini söyledi.

Umman ile Türkiye arasında tarihsel olarak sıkı bağların bulunduğunu hatırlatan Uçarmak, yaşanan bazı bölgesel sorunların iki ülke arasındaki kara yolu bağlantısını engellese de bu sorunların zaman içinde aşılacağını belirtti.

Özellikle kara yolu ile Umman'a ulaşabilmenin gıda ve tarım alanında ciddi bir işbirliği ortamı oluşturabileceğine işaret eden Uçarmak, "Biz her ilişkilerimizde, kar amacına yönelmiyoruz. Karşılıklı kazandıracak mekanizmalar kurulması lazım, bunu her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. İki tarafa da kazandırmayan hiçbir ticari ve siyasi faaliyet kesinlikle sürdürülemez. Türkiye olarak dünyaya bakışımız, vizyonumuz budur, dünyanın gerçekten bize ihtiyacı var. Çünkü, biz sokakta gezerken başkasına kötülük düşünen insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.

"Türk şirketleri ile Umman şirketleri arasında entegrasyon sağlamak mümkün"

DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete de bu tarz organizasyonlarda ilk yapılan işlerin her zaman zor olduğunu, ancak etkinliğin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Katılımcılara, çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ete, programın B2B ticari görüşmeleri ile devam edeceğini aktardı.

Umman-Türk Ortak İş Konseyi Umman Tarafı Başkanı Şeyh Salim bin Abdullah er-Ravvas ise ülkelerinde çok sayıda serbest bölge bulunduğuna değinerek, bu bölgelerin yatırımcılar açısından oldukça cazip olduğunu vurguladı.

Ravvas, Umman'da sanayi, turizm, ticaret ve bilgi teknolojileri alanlarının da kendi içinde birçok fırsat barındırdığına dikkati çekerek, "Türk şirketleri ile Umman şirketleri arasında, entegrasyon sağlamak mümkündür. Bu da iki ülkenin ekonomisine olumlu yansır. Umman, stratejik konumu ve siyasi istikrarıyla, Türk şirketleri ve dünyadaki tüm yatırımcılar için büyük pazarlara ulaşmak için kapı niteliği taşımaktadır. İki ülke arasındaki güçlü ilişkiler sonucunda, projeler artık somutlaşmıştır. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, bu projelerden daha fazlasına tanık olacağız. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi var, bu hedefe ulaşmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Umman İş Forumu İkinci Gün Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Umman İş Forumu İkinci Gün Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
