Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

11.05.2022 11:44

Gezi Davası'ndaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildiAKP aday adayı Gezi davası hakiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!

Gezi Davası'ndaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildi

AKP aday adayı Gezi davası hakiminin eşinin 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazmıştı; İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı!

İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi

Kılıçdaroğlu: Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır

Mithat Sancar'dan sığınmacı tepkisi: "Öteki" düşmanlığını körükleyen sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de aynı!

TL'de değer kaybı sürüyor; dolar 15,25 lirayı aştı

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye'de çalışmak isteyene iş var, iş beğenmeme gibi bir sorun var

Savcı, "Kadir gecesinde rakılı fotoğraf" paylaşan eski Pegasus çalışanı için tutuklama istemiş!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi format değişikliği: Takım sayısı arttı, lig usulü geldi

ArtıBir Araştırma: Halkın yüzde 37'si Erdoğan'a oy veriyor, yüzde 14 kararsız!

YORUMLAR
500
10 Mayıs 2022 Haberleri 10 Mayıs 2022 Haberleri BCL CEO'su Patrick Comninos: 'Türkiye'deki bazı en iyi takımları seneye de BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluyuz' BCL CEO'su Patrick Comninos: 'Türkiye'deki bazı en iyi takımları seneye de BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluyuz'

Şampiyonlar Ligi, İsmail Saymaz, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
11:31 Evini silah imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı! Tabanca imal eden şüpheli yakalandı
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement