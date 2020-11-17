TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------17/11 10: 00 Kısa vadeli dış borç istatistikleri17/11 10: 00 Yapı izin istatistikleri17/11 14: 30 Konut fiyat endeksi18/11 10: 00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri18/11 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu19/11 14: 00 TCMB politika faizi20/11 10: 00 Tüketici güven endeksi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar24/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 GSYH30/11 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------17/11 17: 15 ABD sanayi üretimi 17/11 17: 15 ABD kapasite kullanımı 18/11 10: 00 İngiltere TÜFE 18/11 13: 00 Euro bölgesi TÜFE nihai 18/11 16: 30 ABD yeni konut inşaatları 18/11 16: 30 ABD inşaat ruhsatları 19/11 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları19/11 16: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi 19/11 18: 00 ABD ikinci el konut satışları 20/11 10: 00 İngiltere perakende satışlar 23/11 11: 30 Almanya imalat PMI23/11 11: 30 Almanya hizmetler PMI23/11 12: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/11 12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/11 17: 45 ABD Markit imalat PMI 23/11 17: 45 ABD Markit hizmetler PMI24/11 10: 00 Almanya GSYH 24/11 12: 00 Almanya Ifo endeksi 24/11 18: 00 ABD tüketici güven endeksi25/11 16: 30 ABD kişisel gelirler25/11 16: 30 ABD kişisel harcamalar 25/11 16: 30 ABD çekirdek PCE 25/11 16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri25/11 16: 30 ABD GSYH 25/11 16: 30 ABD çekirdek GSYH25/11 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları25/11 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi 25/11 18: 00 ABD yeni konut satışları30/11 16: 00 Almanya TÜFE 30/11 17: 45 ABD Chicago PMI
30/11 18: 00 ABD bekleyen konut satışları
- Kaynak: DHA
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