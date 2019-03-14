Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - Fatih Erkoç Konseri
58 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Fatih Erkoç mini konser verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen " Türkiye
'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Fatih Erkoç
mini konser verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:35 Kaynak: AA
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