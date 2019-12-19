Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu)

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu'yu ağırladı.

Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken, bu sonuç ile Denizlispor tur atladı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Denizlispor savunmasında yapılan pas hatasından yararlanan Kemal Rüzgar ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin yanından filelere gönderdi. 2-1


79. dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında önündeki boş alanı değerlendiren Hüseyin Üner'in ceza alanı çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği top kaleciden döndü. Topu takip eden Kemal Rüzgar rakibini geçerek kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. 2-2


90. dakikada Recep Niyaz'ın pası ile buluşan Burak Çalık'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut üstten auta gitti.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Cihan Aydın xx, Ata Yıldırım xx, Hakan Karabalcık xx


Denizlispor: Tolgahan Acar (Hüseyin Altıntaş dk. 78 ?), Kadir Kurt xx, Mbamba xx, Sedat Şahintürk xx, Asım Aksungur xx (Olcay Şahan dk. 71 x), Mehmet Akyüz xx, Estupinan xx, Recep Niyaz xx, Burak Çalık xx, Emre Sağlık xx, Sackey xx (Mustafa Yumlu dk. 67 x)


Yedekler: Ali Eren Yalçın, Murathan Sütçü


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Kahraman Demirtaş xx, Berkay Samancı xx, Kemal Rüzgar xx, Egehan gök xx, Ali Mert Aydın xx, Burak İnce xx, Yusuf Yalçın Arslan xx (Alperen Selvi dk. 46 x), Muzaffer Kocaer xx (Muhammed Mert dk. 71 x), Furkan Metin xx, Yasin Ozan xx (Hüseyin Üner dk. 46 x)


Yedekler: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Barışcan Altunbaş, Fatih Aktay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Estupinan (dk. 6 ve 30) (Denizlispor), Kemal Rüzgar (dk. 52 ve 79) (Altınordu) - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti
Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı

Son Dakika Haberleri
23:26 Murat Cavcav, Barcelona Başkanı Bartomeu'yla görüştü - Son Dakika Spor
23:22 Kasımpaşa'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
23:20 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
23:18 Galatasaray ve Tuzlaspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor
23:12 Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube - Son Dakika Spor
22:51 Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı - Son Dakika Spor
21:19 Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]