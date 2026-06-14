Türkiye’de Steakhouse kültürü yükseliyor: Yerel et markaları neden öne çıkıyor? - Son Dakika
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Türkiye’de Steakhouse kültürü yükseliyor: Yerel et markaları neden öne çıkıyor?

Türkiye’de Steakhouse kültürü yükseliyor: Yerel et markaları neden öne çıkıyor?
14.06.2026 13:42
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Türkiye’de son yıllarda gastronomi dünyasında steakhouse konseptine olan ilgi dikkat çekici şekilde artıyor. Tüketicilerin etin kalitesine, kesim tekniklerine ve pişirme yöntemlerine yönelik bilinç düzeyinin yükselmesi; klasik et lokantalarından daha uzmanlaşmış, ürün odaklı işletmeleri öne çıkarıyor.

Türkiye’de son yıllarda gastronomi dünyasında steakhouse konseptine olan ilgi dikkat çekici şekilde artıyor. Tüketicilerin etin kalitesine, kesim tekniklerine ve pişirme yöntemlerine yönelik bilinç düzeyinin yükselmesi; klasik et lokantalarından daha uzmanlaşmış, ürün odaklı işletmeleri öne çıkarıyor. Özellikle yerel markaların sunduğu tazelik, izlenebilirlik ve özgün lezzet anlayışı, global zincirlere kıyasla daha fazla tercih edilmelerini sağlıyor. Sektördeki bu dönüşümde, mutfak tarafında geliştirilen teknikler ve şef odaklı yaklaşım belirleyici rol oynuyor. Şef ve girişimci Serkan Yeşildağ konuyla ilgili bilgi verdi.

Yaklaşık 16 yıllık sektör deneyimiyle steakhouse konseptinin erken temsilcilerinden biri olan Yeşildağ, yıllar içinde Kasap’ın Mutfağı, I.S.E. ve Gurme Steakhouse gibi markalarla hem mutfak hem de konsept geliştirme süreçlerinde aktif rol aldı. Et ve steak kültürü üzerine uzmanlaşan Yeşildağ, ürün geliştirmeden menü kurgusuna kadar tüm süreçleri şef bakış açısıyla yöneten isimler arasında yer alıyor.

“STEAKHOUSE KÜLTÜRÜ TEKNİK BİLGİ GEREKTİRİYOR”

Steakhouse konseptinin yalnızca bir restoran trendi olmadığını belirten Yeşildağ’a göre, bu alan doğrudan mutfak uzmanlığıyla şekilleniyor: “Steakhouse dediğimiz yapı aslında tamamen teknik üzerine kurulu. Etin seçimi, kesimi, dinlendirilmesi ve pişirilmesi birbirine bağlı süreçler. Şefin bu sürecin tamamına hâkim olması gerekiyor. Aksi halde ortaya çıkan ürün standart olmaz.”

Tüketici beklentilerindeki değişime de dikkat çeken Şef ve Girişimci Serkan Yeşildağ, artık misafirlerin daha bilinçli tercihler yaptığını ifade ediyor: “Eskiden insanlar sadece ‘iyi pişmiş et’ talep ederdi. Şimdi ise etin hangi bölgeden olduğu, nasıl dinlendirildiği, hangi teknikle pişirildiği soruluyor. Bu da mutfakta daha disiplinli ve şeffaf bir yapı kurulmasını zorunlu kılıyor.”

YEREL MARKALAR NEDEN ÖNE ÇIKIYOR? 

Yerel et markalarının yükselişini değerlendiren Yeşildağ, bu başarının temelinde mutfak hakimiyeti ve ürün bilgisi olduğunu vurguluyor: “Yerel markalar ürünü daha yakından tanıyor. Tedarik sürecinden mutfağa kadar her aşamayı kontrol edebiliyorlar. Bu da hem kaliteyi hem de lezzeti daha sürdürülebilir hale getiriyor.”

2010 yılında hayata geçirdiği farklı konseptlerle steakhouse kültürünü daha geniş kitlelere ulaştıran Yeşildağ, her projede menüleri yeniden kurgulayarak lokasyona uygun bir mutfak dili oluşturduklarını belirtiyor. Kartepe’de açılan Gurme Steakhouse’un ise bu yaklaşımın farklı bir örneği olduğunu ifade eden Yeşildağ, steakhouse konseptinin artık yalnızca şehir merkezleriyle sınırlı kalmadığını söylüyor.

Uzmanlara göre Türkiye’de steakhouse konsepti, yerel markaların güçlü mutfak altyapısı ve şef odaklı yaklaşımıyla büyümeye devam edecek. Bu gelişim, steakhouse kültürünün geçici bir trend olmanın ötesine geçerek kalıcı bir gastronomi anlayışına dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Gastronomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Gastronomi Türkiye’de Steakhouse kültürü yükseliyor: Yerel et markaları neden öne çıkıyor? - Son Dakika

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