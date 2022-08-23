Malazgirt Savaşı alanının nokta tespiti için kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Malazgirt Savaşı alanının nokta tespiti için kazı çalışmaları sürüyor

23.08.2022 12:28

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında savaş objeleri bulunurken, açılan 15 mezarın 5'indeki kemiklerde ölüme sebebiyet verecek izlere rastlandı.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında savaş objeleri bulunurken, açılan 15 mezarın 5'indeki kemiklerde ölüme sebebiyet verecek izlere rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle 2020'de hayata geçirilen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi kapsamında 2020'de başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Sultan Alparslan'ın tarihin en büyük zaferlerinden biri kazandığı Malazgirt ilçesinde, 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 1071'deki savaşın yapıldığı alanı tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Şu anda, savaşın geçtiği değerlendirilen, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Gezo Düzü bölgesinde çalışan akademisyenler, 2020'den bu yana Malazgirt Savaşı'nda kullanıldığı düşünülen 336 ok, mızrak ve savaşa dair metal objelere ulaştı.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, AA muhabirine, Malazgirt Savaş alanının yapıldığı yerin tespiti amacıyla interdisipliner çalışma yürüttüklerini söyledi.

Haziranda Malazgirt'in 7,5 kilometre güneydoğusundaki Afşin köyünde askeri haritalarda da şehitlik olarak görülen geniş bir Müslüman mezarlığında bu yılın birinci etap çalışmasını yürüttüklerini anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Savaştaki insan kayıplarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı ilk etabında Afşin mahallesinde 15 mezarın kazısı yapıldı. Bu mezarların 5'inde, kemikler üzerinde ölüme sebebiyet verecek travmatik izlerle karşılaşıldı. Antropologlarımız Hacettepe Üniversitesinde bu çalışmaları tamamladı. Örnekler Karbon-14 testleri için Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK'a gönderildi. 2 Ağustos'tan bu yana buradayız, ay sonuna kadar bu çalışmamıza devam edeceğiz. Anadolu'nun yurt olma sürecini başlatan bu büyük savaşın geçtiği mekanı ve alanı anlamaya çalışıyoruz. Savaşın geçtiği alanı noktasal olarak tespit etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu savaşa konu olan Malazgirt'in tarihi kimliğini anlamaya çalışıyoruz."

"Metal objeler uzmanlarca laboratuvarda bilimsel yöntemlerle inceleniyor"

Kazı ekibinin Malazgirt ile Süphan Dağı arasındaki Gezo Düzü bölgesinde savaşa ait objeleri bulmak için çalışma yürüttüğünü belirten Çevik, şu bilgileri verdi:

"Laboratuvarlarda ok ve mızrak ucu ile miğfer gibi bulguları inceliyoruz. Aradan 951 yıl geçmiş. Bunların tamamının günümüze ulaşmasını beklemiyoruz. Büyük savaşın günümüze ulaşmış izleri olmalı. 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarda savaşın izlerine rastladık. Şimdiye kadar 336 metal obje tespit ettik, bunların 170'i çeşitli dönemlere ait ok ve mızrak ucu. Farklı dönemlere ait olan bu objeler ağırlıklı olarak 10 ila 12. yüzyıla tarihlendirildi. Yani Malazgirt Savaşı'nın da içinde olduğu dönemi kapsıyor. Bulgularda çeşitli ok ve mızrak uçları ile silah objeleri var. Bu objeler uzman akademisyenler tarafından laboratuvar ortamında bilimsel yöntemlerle inceleniyor."

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Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Savaşı alanının nokta tespiti için kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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