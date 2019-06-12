Son Dakika Haberleri: Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü

3 saat önce

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli Fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey'in mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü, System.String[]
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli Fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey'in mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Karainebeyli köyündeki tören, Ece Bey'in mezarına çiçek bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ece Bey'in biyografisi okundu.
Konuşmaların ardından mevlit okutuldu ve katılımcılara etli pilav dağıtıldı.
Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolorduyu temsilen Piyade Albay Mehmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Gelibolu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Törenler yarın devam edecek
Törenlerin yarınki bölümü, Lapseki'nin Çardak beldesinde ve Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyünde yapılacak.
Çardak'taki Yakup Bey'in türbesinde anma töreni gerçekleştirilecek. Törene katılan protokol üyeleri, daha sonra mehteran bölüğü eşliğinde belde merkezinden yürüyerek Çardak İskelesi'nden feribota binip Gelibolu'ya ulaşarak Rumeli'ye geçişi canlandıracak.
Bolayır'daki Gazi Süleyman Paşa Türbesi ziyaret edilecek ve burada düzenlenecek kutlamayla törenler sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Süleyman Paşa, Gelibolu, Rumeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:39:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]