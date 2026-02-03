Türkmen, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Türkmen, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

03.02.2026 14:44
Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkmen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Türkmen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" ve "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" fotoğraflarına oy veren Türkmen, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ersin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerini tercih etti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olması nedeniyle tercih yaparken zorlandığını belirten Türkmen, Anadolu Ajansının her alanda güzel işler çıkardığını söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

