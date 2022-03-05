Türkmenistan'da 8 çocuklu ailelere ev verilecek - Son Dakika
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Türkmenistan'da 8 çocuklu ailelere ev verilecek

05.03.2022 14:30
Türkmenistan'da 8 çocuklu ailelere ev verilecek

Türkmenistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verileceği belirtildi.

Türkmenistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verileceği belirtildi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, ülkede Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ediyor.

Haberde, etkinlikler çerçevesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, çok çocuklu ailelere "anne sevgisi" unvanı verilmesi hakkındaki kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Haberde, Berdimuhamedov'un, yurt genelinde 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verilmesi ve bu etkinliklerin büyük kutlamalarla gerçekleştirilmesi talimatını verdiği ifade edildi.

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Dünya Kadınlar Günü, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da 8 çocuklu ailelere ev verilecek - Son Dakika


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