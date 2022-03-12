Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı - Son Dakika

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 19.00 itibarıyla sona erdi.

Türkmenistan genelinde kurulan 2577 sandıkta oy kullanıldı. Sürenin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda görevliler ve gözlemciler eşliğinde oy sayımına başlandı.

Yaklaşık 6,2 milyon nüfusa sahip Türkmenistan'da, 3 milyon 435 bin 950 kayıtlı seçmen bulunuyor. 9 adayın yarıştığı başkanlık seçimlerinde katılım oranı yüzde 97,12 oldu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile oğlu ve devlet başkanı adayı Serdar Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki 68 numaralı okulda oyunu kullandı.