Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü

28.06.2022 20:03
Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde "Hazar'a Kıyısı Olan Devletlerin Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" başkent Aşkabat'ta düzenlendi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov katıldı.

Görüşmede taraflar, Hazar bölgesinde güvenlik, ulaşım, ticaret, enerji ve finans alanlarında iş birliği de dahil olmak üzere ekonomik ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Hazar'da uluslararası iş birliğini güçlendirmenin önemine değinerek Hazar bölgesinin küresel öneme sahip en büyük ulaşım, transit ve lojistik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme'de belirtilen tüm ilkelerin önemli olduğunu ve kıyı ülkelerinin bunlara bağlı olduğunu kaydetti.

Hazar Beşlisi, 2018 yılında Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinde, Hazar'ın hukuki statüsünü belirleyen anlaşmaya imza atmıştı. Söz konusu anlaşmaya göre, Hazar'ın deniz dibi ve yüzeyinin ülkeler arasında uluslararası hukuk normlarına uygun paylaşılması kararlaştırılmıştı.

Hazar'ın hukuki statüsü, İran dışındaki 4 ülkenin parlamentolarında onaylandı.

YORUMLAR
500
İranlı Bakan Abdollahian ile Görüşen Çavuşoğlu: 'Liderlerimiz Ticaret Hacmimizi 30 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi Koydu, Bunun Çok Gerisindeyiz' İranlı Bakan Abdollahian ile Görüşen Çavuşoğlu: 'Liderlerimiz Ticaret Hacmimizi 30 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi Koydu, Bunun Çok Gerisindeyiz' Bakan Çavuşoğlu: 'Terör hepimizin ortak düşmanı' Bakan Çavuşoğlu: 'Terör hepimizin ortak düşmanı'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:42 Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 20:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement