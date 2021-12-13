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TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI

13.12.2021 09:48

Türkmenistan Tarafsızlık Bayramı İstanbul'da da coşku içinde kutlandı.

Türkmenistan Tarafsızlık Bayramı İstanbul'da da coşku içinde kutlandı. Türkçe şarkılar da seslendiren sanatçılara vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Türkmenistan bayraklarıyla oynayarak eşlik etti.

Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği tarafından Ataköy'de bir otelde düzenlenen gece Türkmenistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dernek başkanı Yesugay Aksakal, günün önemine ilişkin bir konuşma yaptığı konuşmada Türkmenistan ve Tarafsızlık Günü'nün tarihine ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra Mehmet Ali Erbil, Bülent Serttaş, Hakan Ural, Reyhan Karaca ve Serdar Ortaç gibi ünlü sanatçıların Tarafsızlık Günü'ne ilişkin videolu kutlama mesajları katılımcılara izletildi.

185 ÜLKENİN OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Programın açılış konuşmasını yapan Yesugay Aksakal, 'Birleşmiş Milletler genel kurulunun 71'inci meclisinde, 12 Aralık 1995 tarihinde 'Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığı' 185 ülkenin oybirliğiyle kabul edildi. Türkiye başta olmak üzere onlarca ülke, kararın ortak sunucuları oldu. Bu kararla tescil edilen Türkmenistan tarafsızlığı, Birleşmiş Milletler teşkilatı tarafından ilk olarak resmi bir kararla tanınmış tek ve yegane ülkedir. Türkmenistan için çok önemli ve tarihi bir dönüm noktası olan 12 Aralık tarihi o günden itibaren Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı olarak kutlanmaktadır? dedi.

2017'DE 'ULUSLARARASI TARAFSIZLIK GÜNÜ' İLAN EDİLDİ

Aksakal, 'Gelişen birtakım faaliyetler sonucunda ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2 Şubat 2017 tarihinde, Türkmenistan'ın girişimleri sonucunda, Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı olarak kutlanan 12 Aralık tarihini uluslararası düzeye yükselterek 'Uluslararası Tarafsızlık Günü' olarak ilan etmiştir. 2017 yılından bu yana 12 Aralık sadece Türkmenistan'ın Tarafsızlık Bayramı olarak değil, tüm dünyada 'Dünya Tarafsızlık Günü' olarak kutlanmaktadır? diye konuştu.

'TARAFSIZLIK BAYRAMI'NI İLK DEFA TÜRKİYE'DE KUTLUYORUZ'

Türkmenistan'ın barışçıl ve iyi niyetli politikalarına vurgu yapan Aksakal, 'Hürmetli Arkadağ Gurbangulu Berdimuhammedov liderliğinde yıllar boyunca tarafsızlık ilkesine sadık kalarak, barışsever ve iyi niyetli komşuluk politikasını hayata geçirerek ülkenin dış politikasının temelini oluşturmuştur. Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği olarak belki de ilk defa Tarafsızlık Bayramı'nı Türkmenistan dışında, bugün Türkiye'de birlikte kutluyoruz' ifadelerini kullandı.

BABAMYRAT ERESHOV, BEGENÇ ORAYEV VE İREM DERİCİ SAHNE ALDI

Aksakal'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Türkmen sanatçı Babamyrat Ereshov ve Begenç Orayev Türkmence ezgilerle konukları şenlendirdi. Arada Türkçe şarkılar da seslendiren sanatçılara vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Türkmenistan bayraklarıyla oynayarak eşlik etti.

Gecenin sonunda ise İrem Derici sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Derici'ye danslarıyla eşlik eden 7'den 70'e Türkmenistanlı vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI
TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIK BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika
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