Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür - Son Dakika

Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür

6 saat önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevlerinden kendi istekleriyle ayrılan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevlerinden kendi istekleriyle ayrılan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


AK Parti Van İl Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra görevlerinden kendi istekleriyle ayrılan İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, genel merkezin tensipleri doğrultusunda üç ilçe başkanının görevlerini bıraktıklarını belirtti. Görev ve sorumluluğun kağıt üzerinde belki sonlanmış olduğunu, ancak gönül birlikteliğinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, "İdealleri olan siyasetçiler, görev verildiği gibi görev değişikliğini de olgunlukla karşılar. İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanlarımızın kağıt üzerindeki görevleri bitmiş olabilir, ancak gönül birliğimiz ve sorumluluk bilincimiz devam edecektir. Üç ilçe başkanımıza bugüne kadar yaptıkları tüm başarılı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.


İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık da birer konuşma yaparak, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından toplantı son buldu. - VAN

Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:08 Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak - Son Dakika Haber
23:04 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
23:00 TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı - Son Dakika Haber
22:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir" - Son Dakika Haber
22:56 Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik - Son Dakika Haber
22:23 Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Son Dakika Haber
21:25 Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]