Türkoğlu'nda fabrika servis araçları denetlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fabrika servis araçları denetlendi.

Kaymakam Gürbüz Saltaş'ın da katıldığı denetimlerde, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika servis araçları kontrol edildi.

Saltaş, denetimler sırasında serviste bulunanlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Jandarma ekipleri, denetimlerde sürücülerin evrak kontrolünü yaptı, servis aracı kullananların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.