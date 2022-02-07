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TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı

07.02.2022 12:27
TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı

Şanlıurfa'da, yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başladı.

Şanlıurfa'da, yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın bu günden itibaren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbik edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tek silahın aşı olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'da üretilen milli aşımız TURKOVAC'ı bekleyen vatandaşlarımız, 7 Şubat'tan tarihinden itibaren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını yaptırabilir. Aşı zamanı gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Randevu alarak aşı olmak isteyenler Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ve Alo 182 üzerinden randevu alarak aşılarını olabilecekler.

TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı

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Şanlıurfa, TURKOVAC, Milli, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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