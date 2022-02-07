TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın bu günden itibaren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbik edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tek silahın aşı olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'da üretilen milli aşımız TURKOVAC'ı bekleyen vatandaşlarımız, 7 Şubat'tan tarihinden itibaren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını yaptırabilir. Aşı zamanı gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Randevu alarak aşı olmak isteyenler Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ve Alo 182 üzerinden randevu alarak aşılarını olabilecekler.