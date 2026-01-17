TÜRKSAT Genel Müdürü AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atalay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Atalay, "Fotoğraf, hem Gazze'deki vahşet ve yıkımı hem de açlık mücadelesini gösteriyor." dedi.

Atalay, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Atalay, "İnsanımızın askerimize ve ordumuza verdiği kıymeti gösteriyor, çok özel bir kare." diye konuştu.

Atalay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" isimli fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafına oy veren Atalay, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını seçti.

"AA'nın çok önemli işlevi var"

Genel Müdür Atalay, AA'nın Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "AA, 100 yılı devirdi ve çok önemli işlevi var. Hem ülkemiz adına hem insanlık adına tarihi kaydediyor. En başta Gazze'de yaşanan soykırımın somut delillerini oluşturuyor muhabirler. İnsanlık adına önemli görevler yapıyorlar, çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına toplumu, insanlığı doğru bilgilendirmek için bu kurumun varlığı bize güç ve gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT olarak AA'nın oluşturduğu haberleri dünyaya ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Atalay, özellikle son bir yılda TÜRKSAT uyduları üzerinde yayın yapan televizyon sayısında yüzde 20 artış sağlandığını, 532 televizyon kanalının TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın gerçekleştirdiğini söyledi.

Atalay, 171 yabancı kanalın yine TÜRKSAT uydularından yayın yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi uydularımızla Avrupa'nın bir ucundan Asya'nın öbür ucuna kadar geniş bir coğrafyaya yayınlarımızı ulaştırabiliyoruz. Kendimizi AA'nın misyonunun tamamlayıcısı gibi görüyoruz, bundan da gurur duyuyoruz. İnsanlık ve ülkemiz için çok önemli faaliyet. Artık kendi öz kaynağımızdan bilgileri öğrenebiliyoruz. Toplumu doğru bilgilendirmek açısından çok önemli bir işlev yapıyorsunuz, teşekkür ediyorum. Bize de bu misyonda ne düşerse onu yapmaya çalışacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.