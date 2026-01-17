TÜRKSAT Genel Müdürü AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜRKSAT Genel Müdürü AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

17.01.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Hamdi Atalay, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak seçtiği fotoğrafları değerlendirdi.

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atalay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Atalay, "Fotoğraf, hem Gazze'deki vahşet ve yıkımı hem de açlık mücadelesini gösteriyor." dedi.

Atalay, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Atalay, "İnsanımızın askerimize ve ordumuza verdiği kıymeti gösteriyor, çok özel bir kare." diye konuştu.

Atalay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" isimli fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafına oy veren Atalay, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını seçti.

"AA'nın çok önemli işlevi var"

Genel Müdür Atalay, AA'nın Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "AA, 100 yılı devirdi ve çok önemli işlevi var. Hem ülkemiz adına hem insanlık adına tarihi kaydediyor. En başta Gazze'de yaşanan soykırımın somut delillerini oluşturuyor muhabirler. İnsanlık adına önemli görevler yapıyorlar, çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına toplumu, insanlığı doğru bilgilendirmek için bu kurumun varlığı bize güç ve gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT olarak AA'nın oluşturduğu haberleri dünyaya ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Atalay, özellikle son bir yılda TÜRKSAT uyduları üzerinde yayın yapan televizyon sayısında yüzde 20 artış sağlandığını, 532 televizyon kanalının TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın gerçekleştirdiğini söyledi.

Atalay, 171 yabancı kanalın yine TÜRKSAT uydularından yayın yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi uydularımızla Avrupa'nın bir ucundan Asya'nın öbür ucuna kadar geniş bir coğrafyaya yayınlarımızı ulaştırabiliyoruz. Kendimizi AA'nın misyonunun tamamlayıcısı gibi görüyoruz, bundan da gurur duyuyoruz. İnsanlık ve ülkemiz için çok önemli faaliyet. Artık kendi öz kaynağımızdan bilgileri öğrenebiliyoruz. Toplumu doğru bilgilendirmek açısından çok önemli bir işlev yapıyorsunuz, teşekkür ediyorum. Bize de bu misyonda ne düşerse onu yapmaya çalışacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKSAT Genel Müdürü AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:53:45. #7.11#
SON DAKİKA: TÜRKSAT Genel Müdürü AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.